Dalla Russia all'Argentina, due studenti del Cuneese studieranno grazie a Crt e Intercultura

Australia, Brasile, Usa, Portogallo, Filippine, Messico, Panama, Repubblica Dominicana, Russia, Argentina, Ungheria, Repubblica Ceca, Costa Rica: sono le destinazioni verso cui voleranno 18 studenti – tra cui 16 ragazze – del Piemonte e Valle d’Aosta che hanno vinto le borse di studio della Fondazione Crt con il bando di concorso dell’Associazione Intercultura. Grazie al contributo di 110.000 euro della Fondazione Crt, i ragazzi potranno vivere e studiare all’estero nei prossimi mesi accolti da famiglie e scuole del posto. È dal 2007 che la Fondazione Crt affianca l’Associazione Intercultura con un investimento di oltre 1,3 milioni di euro, per complessive 329 borse di studio.

"Fondazione CRT crea opportunità di crescita per i giovani, attraverso borse di studio che sono un passaporto per diventare cittadini del mondo – afferma il presidente della Fondazione Crt, Giovanni Quaglia –. L’esperienza all’estero permetterà agli studenti di affrontare al meglio le sfide future del lavoro e della vita, abbattendo muri e pregiudizi: la nostra identità e la nostra cultura si rafforzano non certo chiudendo le porte al mondo, ma attraverso la relazione e il confronto con gli altri in una dimensione europea e internazionale”.

Sei studenti sono del Torinese: Viviane e Sara, entrambe di San Secondo di Pinerolo, Istituto Scolastico Porporato (Pinerolo), seguiranno un programma annuale rispettivamente negli USA e a Panama; Claudia di Torino, Istituto Scolastico Galileo Ferraris (Torino), vivrà un anno nella Repubblica Dominicana; Viola di Torino, Istituto Scolastico Cattaneo (Torino), partirà alla volta della Costa Rica per un anno; Sara di Grugliasco, Istituto Scolastico Natta (Rivoli), volerà per due mesi in Costa Rica, Maddalena di Vigone, Istituto Buniva (Pinerolo), passerà un anno nelle Filippine.

Due i cuneesi: Matteo Fachino di Ceva, istituto scolastico "Cigna-Baruffi-Garelli" (Mondovì), trascorrerà un anno in Russia; Gaia Gallarato di Bene Vagienna, istituto scolastico "E.Tesauro" (Fossano), svolgerà un programma bimestrale in Argentina.

Quattro i vincitori del Verbano-Cusio-Ossola: Linda di Varzo, Istituto Scolastico Spezia (Domodossola), studierà e vivrà per sei mesi in Brasile; Sveva di Verbania, Istituto Scolastico Cavalieri (Verbania), partirà per tre mesi in Portogallo; Emanuela, di Domodossola, Istituto Scolastico Spezia (Domodossola), seguirà un programma annuale in Messico; Elisabetta di Premosello Chiovenda, Istituto Scolastico Spezia (Domodossola), andrà un anno in Argentina. Due ragazzi sono del Biellese: Martina di Mottalciata, Istituto Scolastico Avogadro (Biella), trascorrerà un anno negli Usa; Giulia di Biella, Istituto Scolastico Avogadro (Biella), svolgerà un programma annuale in Repubblica Ceca.

Due sono i ragazzi della Valle d’Aosta in partenza: Francesco Ricardo di Charvensod, Istituto Scolastico Bérard (Aosta), volerà un anno in Ungheria; Anna di Hone, Istituto Scolastico Binel-Viglino (Saint-Vincent), trascorrerà un anno in Messico.

Una studentessa, Francesca di Tronzano Vercellese, Istituto Scolastico Lagrangia (Vercelli), andrà a studiare sei mesi in Argentina. Francesca, originaria di Carcare (SV), ma studentessa dell’Istituto Scolastico Lindbergh (Caselle Torinese), studierà due mesi in Australia.