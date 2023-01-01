Dalla ricerca della felicità alla satira senza filtri: Massini e Rossi protagonisti a Cherasco

CUNEO CRONACA - Attraverso Festival anche quest’anno propone due appuntamenti a Cherasco, nella piazza dell’Arco del Belvedere. Il primo è venerdì 24 luglio con Stefano Massini e La ricerca della felicità, con musiche dal vivo di Luca Roccia Baldini.

La ricerca della felicità, uno spettacolo che parte da una domanda semplice e inesauribile: che cos’è davvero la felicità?

Unico autore italiano ad aver vinto un Tony Award, il più prestigioso riconoscimento del teatro americano, Massini costruisce un viaggio fatto di storie, personaggi e deviazioni impreviste, dove l’ironia si intreccia con l’osservazione del presente.

Sul palco, accompagnato dalle musiche dal vivo di Luca Roccia Baldini, l’autore attraversa racconti e testimonianze che parlano di noi e del nostro tempo. Ne emerge un paradosso contemporaneo: oggi sembriamo tutti obbligati a essere felici, a mostrarlo, a metterlo in scena. E se invece la vera libertà fosse accettare anche il contrario?

Un racconto teatrale brillante e inquieto che, senza retorica, prova a guardare da vicino una delle parole più usate e meno definite di sempre. Il costo del biglietto è di 25 euro, da acquistare online QUI.

Domenica 26 luglio andrà in scena Eleazaro Rossi con Kamikaze. Kamikaze è uno show comico feroce e senza filtri. Uno sguardo spietato sul mondo, tra satira esistenziale e ironia distruttiva. Nessun argomento è al sicuro, nemmeno lui stesso. Risate garantite, ma non senza danni collaterali.

Per scrivere Kamikaze, Eleazaro Rossi ha compiuto un viaggio spirituale e ferroviario fino a Cividale del Friuli. Lì, ospite dell’Albergo Cividale (3 stelle, mezza pensione), ha trascorso alcune settimane a guardare il vuoto, ascoltare il silenzio, e cercare di capire se il problema fosse lui o il mondo. Alla fine, come spesso accade, la risposta è stata: entrambi.

Kamikaze è il suo undicesimo monologo comico. Una parola sola non basta. Due nemmeno. È uno spettacolo che non si lascia riassumere che non vuole essere spiegato, anzi si sottrae a ogni tentativo di promozione tranne questo. Durante lo spettacolo si parla, tra le altre cose, della vita, della morte e il mondo.

I giornalisti che devastano i buffet delle convention come se fossero reduci da trent’anni di digiuno e come se le tartine fossero l’ultima possibilità di salvezza per l’umanità. Gli stessi giornalisti che pongono domande ai comici come se non avessero mai parlato con un essere umano prima (“Ma lei a scuola era un po’ monello?”).

I sensi di colpa, le famiglie distrutte, l’ineluttabile trappola del capitalismo, i nonni volontari davanti alle scuole. E, ovviamente, anche cose che non si possono dire qui perché il teatro ha ancora una reputazione da difendere.

Kamikaze non è solo uno spettacolo. È una dichiarazione. È un gesto. È una catastrofe annunciata. Ma molto, molto divertente. Biglietto da 27 euro da acquistare online QUI.

(Foto Pietro Giraudo)