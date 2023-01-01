Dalla Provenza a Cuneo sulle vie della transumanza: al Festival della Montagna si presenta La Routo

CUNEO CRONACA - Venerdì 15 maggio, ore 17.30 presso il Salone d’Onore del Comune di Cuneo, nell’ambito del Cuneo Montagna Festival, al cui centro c’è il tema degli “Sconfini” si terrà la presentazione de “La Routo”, il percorso escursionistico a cavallo tra Francia e Italia, sulle antiche vie della transumanza e del suo prolungamento fino a Cuneo. Interverranno l’Unione Montana Valle Stura e l’Ecomuseo della Pastorizia insieme alla Maison de la Transhumance con sede a Salon de Provence e il Comune di Cuneo.

L’Unione Montana Valle Stura e l’Ecomuseo della Pastorizia, infatti, lavorano da tempo in collaborazione con la Maison de la Transhumance alla valorizzazione del legame secolare tra la Valle Stura e il territorio circostante alla piana de La Crau, situata alle spalle della città di Arles, in Provenza. La storica collaborazione ha dato vita, a partire dal 2023, a un itinerario escursionistico che ripercorre le antiche vie della transumanza e che collega Arles a Borgo San Dalmazzo, per un totale di oltre 500 km. Buona parte del percorso si sviluppa sul lato francese, dove è segnalato come GR69 La Routo: dall’arida pianura de La Crau attraversa il fertile altopiano di Valensole e le aree ai piedi delle Alpilles, fino a raggiungere il confine italiano al Colle della Maddalena, a 2000 metri di quota. Da qui l’itinerario prosegue, sul versante italiano, tra scenari variegati e spettacolari panorami alpini.

“Anar en Prouvenso a far lou pastre” e “far la Routo” sono due espressioni in lingua occitana che testimoniano il secolare movimento di uomini e animali tra Francia e Italia. A partire dal XV secolo, infatti, i grandi proprietari terrieri del sud della Francia si spostavano alla ricerca di nuovi pascoli, conducendo tra le 50.000 e le 60.000 pecore provenienti dalla Crau e dalla Camargue verso le montagne piemontesi. Ancora oggi l’importanza della transumanza, riconosciuta dall'UNESCO come Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità in quanto pratica sostenibile che modella il paesaggio e rafforza il legame profondo tra uomo e natura, testimonia un'eredità vivente che supera i confini nazionali.

Nel 2026 il percorso è stato ulteriormente prolungato, grazie alla collaborazione e all’interesse del Comune di Cuneo, arrivando fino al capoluogo, a testimonianza del forte legame che la città di Cuneo ha intrattenuto e continua a intrattenere con le vallate circostanti, donando maggior valore al percorso che celebra il legame indissolubile tra uomini, animali e montagne.

Ingresso libero senza obbligo di prenotazione, maggiori informazioni QUI.

(Foto di Simone Mondino)