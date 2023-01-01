Dalla mostra a Saluzzo al racconto inedito: "La moda, la vita" di Scianna diventa un podcast

CUNEO CRONACA - E' ora disponibile su tutte le principali piattaforme audio il primo episodio del podcast originale FERDINANDO SCIANNA. LA MODA, LA VITA realizzato da Chora Media in collaborazione con Fondazione Artea. Una serie podcast inedita, in due puntate, narrata dal giornalista e scrittore Mario Calabresi, nata in occasione dell’omonima mostra in corso alla Castiglia di Saluzzo, che approfondisce la vita e l’opera del grande fotografo Ferdinando Scianna, tra memoria, Sicilia, fotografia di reportage e di moda, rapporto con gli scrittori. ASCOLTA QUI L’EPISODIO 1 – La versione di Scianna

Attraverso il racconto in prima persona e lo sguardo di chi gli è stato vicino emerge il ritratto intimo dell’autore e dell’uomo dietro le immagini, sullo sfondo dei cambiamenti culturali dagli anni ’60 agli anni ’90. Nel primo episodio il dialogo profondo tra Mario Calabresi e Ferdinando Scianna che rivela l’incredibile capacità del fotografo di muoversi dal racconto della tradizione ai reportage di cronaca e di guerra, fino ai ritratti dei suoi amici scrittori e alla fotografia di moda. Ad impreziosire la storia lunga una vita, nel secondo episodio, i contributi di Alfredo Albertone, suo storico assistente e collaboratore durante gli anni dei suoi lavori di moda, e Alessia Gaviano, photo editor ed esperta del settore.

«L’idea di realizzare un podcast dedicato a Ferdinando Scianna, in occasione della mostra La moda, la vita, è nata subito dopo averlo incontrato – dichiara Davide De Luca, direttore della Fondazione Artea -. La forza narrativa delle sue fotografie è straordinaria; come ricordava il suo amico di una vita Gianni Berengo Gardin, “Scianna non sa solo fotografare, sa usare bene le parole”. Abbiamo chiesto, dunque, a Chora Media di dare voce alle sue immagini e alle sue memorie. Ringrazio Mario Calabresi per aver aderito con entusiasmo al progetto, che ci auguriamo possa rappresentare, insieme alla mostra realizzata con il Comune di Saluzzo, un ulteriore strumento per comprendere più a fondo chi è Ferdinando Scianna, la sua storia e la sua opera».

Ferdinando Scianna – La moda, la vita è un podcast di Chora Media in collaborazione con Fondazione Artea. Scritto con la collaborazione di Simone Clemente e raccontato da Mario Calabresi.

La cura editoriale è di Francesca Berardi, il Sound Design è a cura di Mattia Liciotti, la Project Manager è Giorgia Viviani, il Producer è Alex Peverengo, il coordinamento della post produzione è di Matteo Scelsa, il fonico di studio è Luca Possi e il progetto grafico è di Rebecca Grassi.

La foto in copertina è Ferdinando Scianna, Marpessa, Italia, Caltagirone, 1987 ©Ferdinando Scianna

Le musiche sono su licenza Machiavelli Music E/O Universal Music Publishing Ricordi srl.

La mostra “Ferdinando Scianna. La moda, la vita” è visitabile, presso la Castiglia di Saluzzo, fino al 1° marzo 2026, nei seguenti orari: il venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19. In occasione delle festività natalizie è prevista l’apertura straordinaria tutti i giorni dal 26 dicembre al 6 gennaio 2026, dalle 10 alle 19, e la chiusura al pubblico il 25 e 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026.

FERDINANDO SCIANNA. La moda, la vita

Saluzzo (CN), La Castiglia | 24 ottobre 2025 – 1° marzo 2026

A cura di Denis Curti

INFO: fondazioneartea.org | visitsaluzzo.it

ORARI

venerdì, 15 -19 |sabato, domenica e festivi, 10 -19

Apertura straordinaria dal 26 dicembre al 6 gennaio, 10-19.

Chiuso il 25 e 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026

BIGLIETTI

intero: € 12,00 (esclusi i diritti di prevendita)

ridotto: € 9,00 (esclusi i diritti di prevendita) riservato a: bambini/ragazzi 7- 19 anni, studenti universitari fino a 25 anni, adulti over 65, insegnanti con certificazione, possessori di biglietto di ingresso alla mostra Helmut Newton. Intrecci (Il Filatoio, Caraglio) e i soci ACLI, soci FAI.

ridotto gruppi (min 10, max 20 persone): € 6,00

ridotto scuole (15-25 persone): € 3,00

ingresso gratuito: bambini fino ai 6 anni, soci ICOM, persone con disabilità + 1 accompagnatore; possessori di “Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta” o di “Abbonamento Musei Formula Extra”; guide turistiche abilitate del territorio piemontese; giornalisti (con tesserino); residenti in Saluzzo soltanto la domenica mattina.

Biglietteria presso La Castiglia (Piazza Castello 1, Saluzzo – chiusura ore 18.00) o su ticket.it

DIDATTICA

Sono previste proposte didattiche per le scuole di ogni ordine e grado. Per info e prenotazioni: musakids@itur.it