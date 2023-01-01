Dalla mobilità di ieri alla sicurezza di oggi: due contest per i 100 anni di Aci Cuneo

CUNEO CRONACA - L’Automobile Club Cuneo ha indetto un doppio contest creativo per celebrare i suoi 100 anni di fondazione. Il contest “100 anni di mobilità in provincia di Cuneo”, promosso con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza cuneese in una riflessione collettiva sull’evoluzione della mobilità nel territorio provinciale nell’arco di un secolo, è aperto a tutti i cittadini maggiorenni residenti o domiciliati in provincia di Cuneo.

Il contest “Strada Sicura Challenge” è dedicato agli studenti delle classi terze e quarte degli istituti scolastici secondari di secondo grado della provincia di Cuneo ed è promosso con l’obiettivo di sensibilizzare e formare i ragazzi sui temi della sicurezza stradale, promuovendo comportamenti corretti, responsabili e consapevoli alla guida e come utenti della strada.

Per partecipare al contest “100 anni di mobilità in provincia di Cuneo” c’è tempo fino alle 12 del 30 settembre 2026, mentre la scadenza per il contest “Strada Sicura Challenge” è fissato alle 12 del 30 ottobre 2026. Per scoprire i dettagli di partecipazione ai due contest si rimanda ai regolamenti pubblicati sull’home page del sito internet www.cuneo.aci.it.

“Il contest dedicato alla cittadinanza intende valorizzare la memoria storica, le trasformazioni sociali e infrastrutturali, nonché il rapporto tra persone, territorio e mezzi di trasporto, attraverso linguaggi espressivi contemporanei – afferma Giuseppe De Masi, direttore dell’Automobile Club Cuneo -. L’iniziativa pensata per gli studenti vuole invece stimolare creatività, senso civico e partecipazione attiva dei giovani, contribuendo alla diffusione di una cultura della prevenzione e del rispetto delle regole”.

I partecipanti al contest “100 anni di mobilità in provincia di Cuneo” potranno presentare fotografie o storie di: ricordi familiari, testimonianze storiche, trasformazioni urbane e rurali, evoluzione dei mezzi di trasporto, cambiamenti sociali legati alla mobilità e alle sue prospettive future. Agli studenti invece, è richiesto di realizzare un contenuto creativo originale che racconti e promuova comportamenti corretti alla guida o come utenti della strada (pedoni, ciclisti, motociclisti, passeggeri). Gli elaborati potranno essere presentati in una delle seguenti categorie: video brevi, reel, podcast e mini-campagne grafiche. I contenuti devono essere inediti e non aver partecipato ad altri concorsi.

Per il contest “100 anni di mobilità in provincia di Cuneo” saranno premiate le tre migliori proposte individuate dalla commissione, indipendentemente dalla categoria di appartenenza. Per il contest “Strada Sicura Challenge” invece, sarà stilata una classifica per ciascuna categoria in gara, con indicazione del 1°-2°-3° classificato. Le premiazioni dei due contest si terranno nell’ambito della cerimonia istituzionale che si terrà nel prossimo mese di dicembre.