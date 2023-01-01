Dalla marcia di Finale Ligure alla Maratona di Roma, brillano gli atleti monregalesi

SERGIO RIZZO - Sul circuito cittadino di Finale Ligure, si è svolta la quinta edizione del trofeo di Marcia “Città di Finale Ligure”, un triangolare per rappresentative regionali (Lombardia, Piemonte e Liguria) open. A difendere i colori del Piemonte (2° nella classifica finale come lo scorso anno), Aurelio e Giancarlo Forni convocati dalla direzione tecnica Regionale. Positive le prestazioni degli atleti impegnati sotto la guida dei tecnici Elisa Rigaudo e Valeria Biga. Tra le cadette Letizia Comino ha coperto i 3 km in 18’46” mentre tra i cadetti Aurelio Forni per il Piemonte, ha chiuso al 10° posto in 28’50” con il compagno di allenamento Lorenzo Murisasco a 34’12”. Tra le allieve Carolina Ribezzo con il crono di 26’40” ha preceduto Emma Battaglio, al rientro dopo un lungo infortunio, con 27’25”. Da segnalare il secondo posto tra le U20 per Marcella Forni, impegnata nella 5 km coperta in 30’44”. Assente Vittoria Bollano in fase di preparazione per la 20 km dei Campionati Italiani programmati a fine mese.

Il presidente Boselli spiega: “I tanti atleti in gara oggi tra convocati in rappresentativa e individualisti in una specialità difficile come la marcia, sono frutto del grande lavoro svolto da Elisa in questi anni, in cui è riuscita a creare e coltivare, con il supporto dell’aiuto tecnico Valeria, un settore che in passato ci ha regalato tante soddisfazioni". Nella stessa giornata ad Ovada si è disputato il campionato piemontese del mezzofondo pista sui 10.000 metri (30’ Allievi e sui 20’ Allieve). In gara per l’Atletica Mondovì due Master Flavio Di Bartolomeo ed Eligio Boggione, rispettivamente 15° in 36’18”8 (3° tra i Master Sm50) e 17° in 37’52”6 (1° tra gli SM40). Titolo assoluto al cussino Emanuele Santelli in 30’19”3 su Alessandro Cena primo Promesse in 31’14”6. Assenti gli altri biancorossi Diego Poletto, Michele Aimo, Ismaele Bertola e Matteo Pia.

Il vicese Eugenio Bonelli ha concluso il Chianti Marathon Trail inserito nel prestigioso circuito Umtb, che raccoglie i trail migliori del panorama internazionale. Sulla distanza dei 47 km con 1.934 m. di dislivello positivo, è arrivato sul traguardo di Radda in Chianti al 56° in 4h11’17: oltre 1000 i partenti. Domenica 22 marzo le vie della città eterna sono state il teatro della 31ª Maratona di Roma, che, da quattro anni, è tornata nella sua tradizionale collocazione primaverile. Partenza dai Fori Imperiali ed arrivo inedito al Circo Massimo dopo 42 chilometri di un percorso storico-archeologico unico al mondo e battezzato anche dal patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco. Tra i 36.000 partenti (nuovo record) per l’Atletica Mondovì c’era un nutrito gruppo di runner. Il migliore è stato Matteo Salomone 251° in 2h54’25”, seguito da Francesco Peyrone 346° in 2h58’09”. A seguire, 442° Fabrizio Gullino 3h00’18”, 672° Daniele Fiumara 3h08’49”, quindi Marco Boeti 3h15’49”, Carlo Cavanna 3h22’45” e Boris Milojevic in 3h49’53”. Tra le donne, Marta Zavattaro è giunta 23ª SF35 in 3h32’40”, mentre Adriana Sciolla 22ª tra le Sf60 in 4h09'52” seguita da Federica Rizzo 4h20’54”.

Sergio Rizzo