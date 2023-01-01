Dalla Cupola di Vicoforte alle Grotte di Bossea: due weekend tra le meraviglie del Monregalese

CUNEO CRONACA - Per il mese di maggio sono in programma due esperienze speciali e una convenzione esclusiva per scoprire in modo nuovo la Cupola ellittica più grande del mondo, quella del Santuario di Vicoforte, in provincia di Cuneo.

Domenica 17 maggio è proposta l’esperienza Cupola di Vicoforte + Grotte di Bossea. La giornata prevede al mattino la salita e la visita alla Cupola del Santuario, con un percorso di 266 gradini fino alla sommità di uno dei luoghi più suggestivi del Piemonte. Nel pomeriggio è invece in programma la visita guidata alla Grotta di Bossea, tra laghi sotterranei, concrezioni millenarie e ambienti maestosi. Il costo dell’esperienza completa è di 30 euro.

Sabato 23 maggio sarà invece la volta di Cupola di Vicoforte + Brunch in dimora storica. L’appuntamento inizierà alle 11 con il brunch presso Duchessa Margherita, dimora storica del XIX secolo. Alle 13 seguirà la salita e visita guidata alla Cupola del Santuario di Vicoforte, con elmetto e imbrago di sicurezza, fino a 60 metri di altezza. La durata della visita è di circa due ore. Il costo dell’esperienza completa è di 36 euro.

La visita potrà inoltre proseguire anche dopo il tramonto: acquistando un biglietto per la Cupola di Vicoforte sarà possibile beneficiare di una tariffa speciale per soggiornare presso Casa Regina Montis Regalis, struttura ospitata all’interno del complesso storico annesso al Santuario.