Dalla Caccia al rifiuto alle visite al Bosco della Nova: una Fiera di Primavera green a Mondovì

CUNEO CRONACA - Scatta la "Caccia al Rifiuto" domenica 10 aprile, nell’ambito delle iniziative collaterali legate alla Fiera di Primavera. L’iniziativa di sensibilizzazione contro l’abbandono di rifiuti, dedicata ad adulti e ragazzi che vogliono impegnarsi in prima persona per l’ambiente, è organizzata dall’Ufficio Ambiente della Città di Mondovì.

L’appuntamento è alle 16 in Corso Statuto, davanti all’ingresso della Sala Comunale delle Conferenze (corso Statuto 13). Il percorso si snoderà lungo la passerella per poi percorrere via Durando, viale Einaudi e giungere sino ai giardini di calisthenics, dove è collocata una delle Aree Fitness all’aperto.

L’Ufficio Ambiente fornirà i sacchi e le pinze necessarie per raccogliere i rifiuti: ai partecipanti è richiesto di portare un paio di guanti e, per celebrare l’arrivo della primavera, indossare una maschera o un trucco che riprenda tematiche ambientali (dal fiore, all’ape, alla farfalla). Le simpatiche mascotte della Fiera di Primavera, Flor e Bulma, accompagneranno i cacciatori di rifiuti lungo il percorso.

L’iniziativa, aperta a tutti, si colloca all’interno delle giornate di sensibilizzazione organizzate dall’assessorato all’Ambiente: «L’obiettivo è far comprendere come l’abbandono di rifiuti in natura rappresenti un problema annoso e costituisca un duplice danno, dal punto di vista ambientale e sotto il profilo economico. Il corretto smaltimento in sicurezza richiede infatti servizi specifici, il cui costo ricade sull’intera comunità – spiega l’Assessore Erika Chiecchio –. Se da un lato c’è ancora molto lavoro da fare per sensibilizzare coloro che non rispettano l’ambiente, dall’altro ci sono moltissime associazioni e semplici cittadini che si prendono cura del decoro dei propri paesi promuovendo iniziative di pulizia del territorio. A loro va il mio ringraziamento per il loro impegno e l’auspicio che la cultura del rispetto possa diffondersi sempre di più».

Gli altri eventi in Fiera

Tante le iniziative in programma a cominciare dall’apertura al pubblico del Bosco della Nova, parco secolare di circa 3 ettari di proprietà dell’Istituto Casati Baracco. Si potrà visitare gratuitamente nei due giorni di Fiera con partenza dalla stazione di monte della Funicolare alle ore 11, 15 e 17.

Dislocate per le strade delle città, le tradizionali aree espositive: piazza Battisti ospiterà il mercato floreale “Di Fior in Fiera”, con vivaisti provenienti dalle province di Cuneo, Imperia e Torino che proporranno un’ampia gamma di varietà vegetali.

Corso Statuto ospiterà, invece, le aree dedicate allo sport e alle attività all’aria aperta, ai camper, alle moto e ai motori, alle associazioni culturali del territorio e al volontariato cui sarà riservato un ampio spazio. Corso Statuto sarà anche la vetrina dei produttori agricoli, tecnologie e prodotti per la casa, l’arredo, le energie rinnovabili. Ci si sposta in viale Einaudi, via Durando Ponte Cavalieri d’Italia e, in parte, in piazza Ellero per visionare autovetture nuove e d’occasione mentre le macchine agricole, per il giardinaggio e di movimentazione terra saranno esposte in piazza della Repubblica, lungo viale Einaudi e in piazzale Unità d’Italia. Tornano anche le bancarelle del “Gran mercato di Primavera” che si snoderanno lungo piazza Ellero, via Primo Silvestrini e via Durando.

NATI PER LEGGERE

Consegna dei libri dono ai bimbi nati nel 2021: sabato 9 aprile dalle 14.30 alle 18 presso la Biblioteca Civica Comunale (Via F. Gallo). Domenica 10 aprile dalle ore 10 alle ore 19 presso lo stand della Biblioteca Civica in Fiera in Corso Statuto.

MUSEI E MONUMENTI CITTADINI

Torre civica del Belvedere: sabato e domenica 10-13/14.30-17.30

Chiesa della Missione - Infinitum: sabato e domenica dalle 16 alle 21

Museo della Ceramica: venerdì e sabato 15-18, domenica 10-18

Museo Civico della Stampa: sabato 9 e domenica dalle 10 alle 19.

Antico Palazzo di Città: Mostra “Ezio Bersezio” venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 19.

Informazioni utili

PUNTI INFORMATIVI

Nei pressi dei principali accessi della Fiera: piazza Carlo Ferrero, corso Statuto (inizio zona Fiera dopo il ponte della Madonnina) e tra via Luigi Einaudi e viale Vittorio Veneto (inizio zona Fiera).

PARCHEGGI

In piazzale Giardini e nel Rione Altipiano.

DOVE MANGIARE

In piazza Roma: a cura di As.Com Confcommercio Monregalese con la partecipazione del Birrificio artigianale Alabuna (Villanova Mondovì), pastificio Fior di farina di Pascomonti (Mondovì), Focacceria Tossini (Mondovì), Ghio in collaborazione con mele di Garzegna, Il Piosco Agri Hamburgheria (Piozzo).

In piazza Carlo Ferrero: a cura della Pro Loco di Carù nell’ambito della “PrimaVera Piemontese”, sabato 9 aprile, ore 12, aperitivo a cura di “Confraternita Gran Bollito”; ore 20, Cena a cura della Pro Loco di Carrù. Domenica 10 aprile, ore 12.30, Gran Bollito di Carrù a cura della Pro Loco. Info e prenotazioni al 335.6883703 (ore serali). Sarà necessario il green-pass rafforzato per accedere al padiglione per il Gran Bollito.

PER I BIMBI

Area gioco bimbi con attrazioni gonfiabili a utilizzo libero e gratuito ingresso gratuito in piazza Santa Maria Maggiore.

Fattoria didattica a cura della cooperativa “Colla Bauzano” in piazza Carlo Ferrero.

VOLONTARIATO IN MOSTRA

In corso Statuto: sarà possibile visitare gli stande delle associazioni di volontariato, culturali e ricreative.

TURISMO E TEMPO LIBERO

In corso Statuto, area Municipio e in piazza Martiri della Libertà: allestimento degli stand di promozione turistica a cura di Atl e Coniturs per la promozione del turismo outdoor, stand promozionale progetto Landandè; La Funicolare – centro commerciale naturale; Bando in luce “D’Acqua e di Ferro” (Compagnia di San Paolo), Infinitum; Biblioteca civica, Scuola Comunale di Musica, Asilo Nido NidoMondo, Comizio Agrario, Ceramica Besio (Besio 1842 e Associazione Ceramica Vecchia Mondovì).

MUSICA

Nell’ambito della rassegna “PrimaVera Piemontese”, all’interno dell’area ristorazione delle Pro Loco di Carrù, in piazza Carlo Ferrero

Sabato 9 aprile, ore 21, “Folk en rouge” musica e balli occitani.

Domenica 10 aprile, ore 15, I Magnin dul Monustè (canson d’la Crica).