Dalla Apple Run alla Maratona di New York: l'Atletica Mondovì corre nel mondo

SERGIO RIZZO - Grande partecipazione alla Apple Run, una 10 km certificata che si è corsa nella mattinata di sabato 1° novembre sul tracciato di 5 km di Cavour, con oltre 1000 runner al via.

Ottima quinta assoluta con il Pb di 36’20” Laura Restagno all’ultimo test prima della Mezza di Alicante (la VI Gran carrera del mediterráneo) che correrà la prossima domenica; sul podio anche l’altra canotta rossa Adriana Sciolla, seconda SF60 in 48’06” (66ª tra le donne), con poco dietro Roberta Silvano in 50’21”.

Il migliore in campo maschile è stato Nicolò Denina, 59° generale in 34’40”, seguito da Luca Mondino 71° e 13° Sm35 in 35’17”, Luca Cardone 5° Sm45 in 37’33”, Andrea Dalla Mura in 45’05”, Giuseppe Mantovani 23° Sm60 in 47’24”, Gianluca Guffanti Sm50 in 47’41”, Marco Testino in 50’22” e Ferdinando Pace 27° Sm65 in 50’33”.

Fine settimana di grande atletica a Prato, dove si sono disputati i campionati italiani individuali e di Società dei 10 km su strada, abbinati quest’anno al tradizionale “Trofeo della questura”: un appuntamento che ha richiamato i migliori specialisti nazionali delle varie categorie.

L’Atletica Mondovì era presente con un gruppo di giovani atleti che si sono ben distinti in una manifestazione di altissimo livello tecnico, confermando la bontà del lavoro svolto nel corso della stagione.

Nella categoria Promesse, Michele Aimo ha chiuso la prova in 32’42”, classificandosi 33°. Ottimo riscontro cronometrico, un po’ appesantito dalle concitate fasi iniziali, a conferma della sua costante crescita.

Tra gli Juniores, il cairese Ismaele Bertola ha tagliato il traguardo in 35’05”, ottenendo il 59° posto. Nei più giovani, la categoria Allievi, Giorgio Comino si è ottimamente difeso chiudendo la sua fatica in 33’15”, tempo che gli è valso un eccellente 16° posto, mentre Alberto Papaleo ha fermato il cronometro a 39’06”, classificandosi 93°.

Soddisfazione da parte dello staff tecnico monregalese per i risultati ottenuti e per l’esperienza maturata dai giovani atleti in una competizione di grande prestigio: un passo importante nel percorso di crescita del settore mezzofondo dell’Atletica Mondovì.

Atletica Mondovì presente anche alla Maratona di New York, la “corsa più bella del mondo”: più di 55.000 runners al via e più di un milione di spettatori sulle strade a incitarli.

Marta Zavattaro e Fabrizio Gullino hanno chiuso in 3h34’41”, mentre Nicoletta Gazzera e Giorgio Ganzinelli in 4h04’55”.

A dominare la scena tra i professionisti, i keniani che hanno occupato i primi tre gradini del podio sia al maschile che al femminile: Hellen Obiri in 2h19’51”, nuovo record dopo 32 anni, e Benson Kipruto in 2h08’09”, per soli 16 centesimi di secondo sul connazionale Alexander Mutiso. 11° l’azzurro Daniele Meucci in 2h10’40”.

Sergio Rizzo