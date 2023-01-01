"Dall'ombra alla luce": sabato a Cuneo un convegno sul recupero delle opere d'arte

CUNEO CRONACA - Esistono opere d’arte che vivono due volte: la prima quando vengono create, la seconda quando, dopo essere state strappate al loro contesto dal mercato clandestino, vengono restituite alla luce.

Il convegno "Dall’ombra alla luce", in programma sabato 18 aprile presso lo Spazio Incontri della Fondazione Crc a Cuneo - nasce per dare voce a questo straordinario riscatto. L'evento non è una semplice analisi tecnica, ma un viaggio profondo nel cuore della nostra identità: un percorso che attraversa l'adrenalina delle indagini, il rigore della prevenzione, la pazienza curativa del restauro e, infine, l'emozione della pubblica esposizione e della valorizzazione. Un’occasione rara per osservare da vicino come un frammento di storia ferita possa tornare a essere bellezza condivisa.

L'iniziativa assume un ampio respiro regionale, portando a Cuneo un tavolo di confronto tra le più prestigiose cariche del settore in Piemonte: il Maggiore Ferdinando Angeletti, Comandante Carabinieri Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (TPC) di Torino: "Il Comando CC TPC e i reati contro il patrimonio culturale"; l'Arch. Lisa Accurti, Soprintendente ABAP per le province di Alessandria, Asti e Cuneo: "La salvaguardia del bene comune come responsabilità condivisa"; l'Arch. Michela Cardinali, Direttore dei laboratori del Centro di Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”: "Ridare vita al patrimonio: il restauro per un nuovo futuro".

"Siamo orgogliosi di riunire a Cuneo queste eccellenze istituzionali per un evento che parla a tutto il Piemonte", dichiara Roberto Audisio, Capo Delegazione FAI Cuneo. "Raccontare la rinascita di un’opera d’arte significa toccare con mano l'essenza stessa della missione del FAI: curare il nostro patrimonio affinché non sia solo un'eredità del passato, ma una risorsa viva per il futuro. Curare, vigilare e valorizzare sono atti di amore e civiltà che ci vedono impegnati ogni giorno. Questo convegno dimostra che, quando le istituzioni collaborano con passione, la bellezza vince sempre sull'illegalità".

L'evento si rivolge ai professionisti del settore (architetti, storici, guide), ma apre le porte soprattutto ai cittadini e ai curiosi che desiderano scoprire quanto il nostro patrimonio sia costantemente a rischio e, soprattutto, quante figure straordinarie operino dietro le quinte. Un omaggio a quegli "eroi silenziosi" che, con passione e professionalità, dedicano la vita a difendere ciò che ci rende ciò che siamo, affinché anche le comunità siano stimolate, a loro volta, a rendersi protagoniste e custodi del patrimonio culturale.

Per la sua rilevante valenza culturale e sociale, l'iniziativa gode del patrocinio del Comune di Cuneo e di Europe Direct Cuneo Piemonte Area Sud Ovest, che ha inserito il convegno come prestigiosa anteprima delle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days). L’evento è realizzato con il sostegno della Fondazione CRC, che ospita l’appuntamento presso il proprio Spazio Incontri.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Apertura accrediti ore 09:00; inizio convegno ore 9:15. Per informazioni: Delegazione FAI di Cuneo - Tel: 351 5556443 - E-mail: cuneo@delegazionefai.fondoambiente.it.