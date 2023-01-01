Dal Teatro alla Scala ai Pink Floyd: a Ceva l'estate danza con "Insoliti Sipari"

CUNEO CRONACA - Ceva torna a danzare sotto le stelle. Dal 9 al 23 luglio i giardini del Castello Pallavicino tornano a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto con Insoliti Sipari, il festival promosso dall'Associazione Culturale In Quinta ETS Ceva e diretto da Alessandra Giovana. Giunto alla quinta edizione, il festival porta ogni estate a Ceva spettacoli di danza e performance dal vivo in una cornice di grande fascino, resa accessibile al pubblico grazie alla disponibilità dei Marchesi Pallavicino. Ad arricchire il programma, anche la seconda edizione dello Stage di Danza di Mezza Estate, che dal 13 al 17 luglio riunisce giovani allievi e insegnanti in un'intensa settimana di formazione.

Insoliti Sipari 2026 proporrà quattro appuntamenti aperti al pubblico, tutti in programma alle ore 21.30 nei giardini del Castello Pallavicino di Ceva. Si comincia giovedì 9 luglio con il fascino e l'energia della danza iberica portato in scena da "Passione Spagnola", spettacolo che vedrà protagonisti ballerini del Teatro alla Scala di Milano insieme al gruppo di flamenco di Mara Terzi.

Il 15 luglio sarà la volta della Serata di Danza per Giovani Talenti, dedicata alle nuove generazioni di danzatori e interpreti. Un'occasione speciale per valorizzare il lavoro di giovani artisti e offrire loro un palcoscenico prestigioso su cui esprimere il proprio talento.

Il 16 luglio andrà in scena "Graces", celebre creazione della coreografa Silvia Gribaudi, ispirata alle Tre Grazie di Antonio Canova e presentata nei principali festival internazionali. Una performance che indaga il concetto di bellezza, natura e armonia attraverso una prospettiva contemporanea, un viaggio tra l’umano e l’astratto, dove maschile e femminile si fondono lontano da stereotipi e ruoli precostituiti.

A chiudere il cartellone, il 23 luglio, sarà la MM Contemporary Dance Company con "The Wall – Dance Tribute", spettacolo firmato da Michele Merola sulle musiche dei Pink Floyd. Una serata di grande impatto visivo ed emotivo in cui le musiche, la danza, la recitazione e le video proiezioni si intersecheranno per dare vita a qualcosa di unico.

I biglietti per gli spettacoli hanno un costo di 20 euro. I posti disponibili sono 200, non numerati, con prenotazione gradita ma non obbligatoria entro le ore 12 del giorno stesso, esclusivamente tramite chiamata telefonica. In caso di maltempo gli appuntamenti saranno trasferiti al Teatro Marenco di Ceva.

Dal 13 al 17 luglio il Castello ospiterà una settimana di studio dedicata a bambini e ragazzi a partire dai 7 anni, con lezioni di danza classica, contemporanea, hip hop e flamenco guidate da professionisti del settore in una cornice unica dove arte, natura e formazione si incontrano.

Le lezioni di danza classica saranno affidate a Susanna Campo, quelle per i più piccoli a Eliana Oliva, che proporrà un percorso tra classico e contemporaneo. Fabrizio Santi e Daniele Baldi saranno il riferimento per l’hip hop, Meri Forestieri per il flamenco, mentre il percussionista Beppe Cotella accompagnerà le attività con la sua musica dal vivo, elemento distintivo dello stage. Durante la settimana i partecipanti avranno inoltre l'opportunità di assistere agli spettacoli del festival, entrando in contatto con compagnie e artisti di rilievo nazionale e internazionale. Un'esperienza che arricchisce il percorso formativo, offrendo uno sguardo diretto sulle principali espressioni della danza contemporanea. Una settimana di formazione, cultura e divertimento in un luogo pieno di fascino.

Negli anni, Insoliti Sipari ha saputo costruire una proposta culturale di qualità, ospitando artisti e compagnie di rilievo nazionale e internazionale. Tra gli ospiti delle passate edizioni figurano i solisti e i primi ballerini del Teatro alla Scala di Milano, Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli, la compagnia ArteMakia con i suoi spettacoli tra circo e teatro, i Funk Off, prima marching band italiana, la MM Contemporary Dance Company, il gruppo comico-musicale Gli Oblivion, l’attore e autore Giobbe Covatta, il Trio Project di Berlino, il gruppo belga Dijk en Waard – Fisarmoniche in concerto, l’Associazione Magdeleine G, la Cooperativa Casa degli Alfieri, Astiteatro 45, la Compagnia Naturalis Labor e la Eko Dance Project.

Insoliti Sipari è realizzato dall'Associazione Culturale In Quinta ETS con il contributo della Fondazione CRC e il patrocinio della Regione Piemonte, del Comune di Ceva, di Confcommercio provincia di Cuneo e zona di Ceva, della UISP nazionalesettore danza e dell’ATL (Azienda Turistica Locale) del Cuneese, oltre ad altre numerosi sostenitori. Un sostegno che negli anni ha permesso al festival di consolidarsi come uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate cebana, capace di coniugare qualità artistica, formazione e valorizzazione del territorio.

L’Associazione Culturale In Quinta ETS promuove e diffonde le arti dello spettacolo attraverso l’organizzazione di festival, stagioni teatrali e di danza, stage, corsi di formazione, residenze artistiche ed eventi culturali. Particolare attenzione è dedicata ai giovani, alle scuole e ai progetti inclusivi rivolti alla disabilità, con l’obiettivo di favorire partecipazione, integrazione e crescita culturale. L’associazione è guidata da Susanna Campo, Alessandra Giovana e Tommaso Rotella, promotori di una proposta culturale radicata nel territorio e aperta al dialogo tra generazioni.