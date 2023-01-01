Dal successo di Ernaux a Paolini e Baliani: il Toselli di Cuneo entra nel finale di stagione

ADRIANO TOSELLI - La stagione teatrale cuneese del teatro Toselli di Cuneo, realizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo, dopo un ricco febbraio, comincia, con l’arrivo della primavera, a volgere al termine.

Lo scorso appuntamento è stato venerdì 27 febbraio, con "Guarda le luci, amore mio", tratto dall’omonimo libro di Annie Ernaux, Premio Nobel per la Letteratura.

Il teatro era gremito, ancora una volta con un pubblico piuttosto giovane e in gran parte femminile.

Sul palco c’erano Valeria Solarino e Silvia Gallerano, attrici giovani, vivaci e comunicative, capaci di “teatralizzare” davvero, per la regia di Michela Cescon. La produzione era del Teatro Stabile di Bolzano e del Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, in collaborazione con Teatro di Dioniso, Riccione Teatro e L’Orma Editore.

Le due attrici indossavano abiti casual, con scene curate da Dario Gessati, quasi come studentesse impegnate ad analizzare, in una sorta di salotto-studio e seguendo le pagine della premiata autrice, il mondo della grande distribuzione, visto come una vera e propria “filosofia di vita”. Le “luci” di cui si parlava, infatti, non erano, come si poteva pensare, quelle delle stelle, ma quelle delle insegne dei supermercati.

Ne emerge un quadro della grande distribuzione francese abbastanza familiare anche da noi, specie in una provincia di frontiera come Cuneo, dove alle catene italiane si sono affiancate da tempo anche quelle d’Oltralpe, come la citatissima Auchan o Carrefour.

Al più, il contesto può apparire un po’ datato, fermo a una quindicina di anni fa, quindi a prima della pandemia e della grande importanza assunta in questo periodo dal commercio online, Amazon in primis.

La colonna sonora non manca di citare Giorgio Gaber, italianissimo maître à penser, lucido analista della realtà.

La riflessione arriva sino a ricordare lo sfruttamento globale cui porta la grande distribuzione, con citazioni di stragi di lavoratori “schiavizzati” in varie parti del mondo.

Domenica pomeriggio 1° marzo, un Marco Paolini invecchiato benissimo, su uno sfondo scuro e sopra un quadrato metallico in acciaio posato a terra, ha presentato “Antenati, the grave party” (“Party, festa, sulla tomba”). È stato uno spettacolo ironico e profondo sulle nostre radici, sulle ottomila generazioni che ci separano dai primi antenati africani, accompagnato dalle musiche di Fabio Barovero e capace di toccare, in questo “dialogo immaginato” col proprio passato, tematiche come clima, biodiversità e migrazioni. La produzione era di Michela Signori per Jolefilm.

La sera di giovedì 12 marzo, alle 21, Marco Baliani — anche autore, oltre che firmatario dei disegni — porterà in scena “Una notte sbagliata”, monologo e spettacolo di narrazione diretto da Maria Maglietta. Le scene, le luci e i video sono di Lucio Diana, i “paesaggi sonori” di Mirto Baliani, i costumi di Stefania Cempini; la produzione è di Marche Teatro. Protagonista è Tano, “uomo psicologicamente disturbato”, che vive in un casermone di periferia degradata. “Una notte Tano porta il suo cane nel parco, ignorando il suo oscuro presentimento...”.

Il 31 marzo, sempre alle 21, sarà poi la volta de “La storia”, tratto dal capolavoro di Elsa Morante, ormai vero classico della letteratura italiana, con Franca Penone, Alberto Onofrietti e Francesco Sferrazza Papa, per la regia di Fausto Cabra. La drammaturgia è di Marco Archetti, le scene di Roberta Monopoli, i video di Giulio Cavallini, le luci di Fausto Cabra e Marco Renica. Produzione di Teatro Franco Parenti, Centro Teatrale Bresciano e Fondazione Campania dei Festival. Iduzza, con i figli Nino e Useppe, vive ed è vittima delle terribili vicende esasperate dalla guerra.

I biglietti sono acquistabili online e alla biglietteria del teatro, aperta il mercoledì feriale dalle 9 alle 12 e nei giorni di spettacolo dalle 16. Informazioni si possono ottenere presso l’Ufficio Spettacoli del Comune di Cuneo: telefono 0171.444812-818, e-mail spettacoli@comune.cuneo.it.

I prezzi vanno dai 30 euro (ridotto 27) per poltronissima e palchissimo, fino ai 5 euro per poltrona e palco di solo ascolto. Nel mezzo, poltrone e palchi a 23 euro (ridotti 20), balconate a 18 (ridotti 15), gallerie a 11 (ridotti 9), quasi come al cinema.

Intanto è stato annunciato un cambio di programma per il finale di stagione, con un nuovo spettacolo posticipato da venerdì 17 aprile a domenica pomeriggio 19.

Adriano Toselli