Dal caldo africano ai temporali: in Granda il tempo peggiora tra giovedì e venerdì

CUNEO CRONACA - Nei prossimi giorni si assisterà alla rimonta di un promontorio di alta pressione di origine nordafricana sul Mediterraneo centrale. Tale struttura - fa sapere Arpa Piemonte nell'ultimo bollettino - manterrà tempo stabile sul Piemonte fino a giovedì mattina, senza piogge significative salvo qualche isolato rovescio sulle Alpi, anche se con bassa probabilità.

Da giovedì pomeriggio l'avvicinamento di una saccatura atlantica, che andrà a contrastare con l'anticiclone sul Mediterraneo centrale, causerà l'intensificarsi del flusso in quota da sud-ovest.

Giovedì pomeriggio sarà possibile qualche rovescio o temporale sulle Alpi sud-occidentali e sull'area nord-orientale del Piemonte; venerdì la situazione riserva ancora qualche incertezza, ma l'avvicinamento del minimo atlantico e l'aumento del flusso in quota a un'intensità molto forte, accompagnato da aria più instabile, renderà possibili temporali sparsi, localmente anche forti, specie sulle Alpi e sul Piemonte nord-orientale.

Giovedì 27 agosto

Nuvolosità: parzialmente nuvoloso o nuvoloso per nubi basse sulle zone pedemontane e le basse e medie valli alpine, nuvolosità meno consistente a est e in alta montagna.

Precipitazioni: dal tardo pomeriggio potrà svilupparsi qualche rovescio o temporale tra Alpi Liguri, Marittime e Cozie e sull'area nord-orientale della regione.

Zero termico: stazionario o in lieve aumento su valori sempre molto elevati, attorno ai 4500-4600 metri.

Venti: da sud-ovest in quota sulle Alpi, in ulteriore rinforzo fino a forti, di brezza nelle valli; deboli o moderati meridionali sull'Appennino, in genere deboli variabili in pianura.

Venerdì 28 agosto

Nuvolosità: in genere nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte; nubi più consistenti sulle Alpi nord-occidentali. Possibili aumenti della nuvolosità per lo sviluppo di temporali.

Precipitazioni: situazione ancora incerta. Saranno tuttavia possibili temporali, specie sulle Alpi e sull'area nord-orientale della regione, con locali temporali anche forti. Sull'area centrale e sud-orientale della regione la probabilità di piogge è inferiore ma da non escludere.

Zero termico: in calo sui 3800-4000 metri a nord e 4200-4300 metri a sud.

Venti: sudoccidentali in montagna, forti o molto forti in alta quota, inizialmente moderati in aumento a forti dal pomeriggio in area appenninica. In genere deboli variabili altrove.

Sabato 29 agosto

Nuvolosità: cielo in prevalenza poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti, salvo isolati rovesci pomeridiani in montagna.

Zero termico: in rialzo, sui 4000-4200 metri a nord e 4300-4500 metri a sud.

Venti: deboli o moderati occidentali in quota sulle Alpi, di brezza nelle valli; moderati meridionali sull'Appennino; deboli variabili in pianura.