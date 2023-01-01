Dal ritmo dei Balcani alla storia di una calabrona: tre sere nel cortile di Officina Santachiara

CUNEO CRONACA - Prosegue nel cortile di Officina Santachiara, in via Cacciatori delle Alpi 4 a Cuneo, la Rassegna Estiva 2026. Nei prossimi giorni prendono il via gli appuntamenti musicali e il teatro rivolto al pubblico adulto, con un programma che si chiuderà con una proposta dedicata alle famiglie.

Mercoledì 15 luglio alle 21 sarà protagonista la Aikar Orkestra, con un viaggio musicale tra tradizioni balcaniche e mediterranee, arricchito da contaminazioni di cumbia, forrò e salsa.

Giovedì 16 luglio, sempre alle 21, spazio a “Muoiono tutti” di Pilar Ternera/Collettivo A.D.D.A., spettacolo di una compagnia under 35 premiata dal FringeMI Network e dalla rivista Stratagemmi.

Domenica 19 luglio alle 21 andrà in scena “Simona, storia di una calabrona” di Dispari Teatro, una storia di identità, amicizia e rispetto dell’ambiente pensata per il pubblico dai 5 anni.

L’ingresso agli spettacoli è di 7 euro, con biglietti acquistabili direttamente in loco. È disponibile anche una tessera da dieci ingressi al costo di 50 euro. Durante le serate sarà attivo il servizio bar.