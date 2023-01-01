Dal pop americano ai capolavori classici: domenica con "Incontri d'autore" a Cuneo

CUNEO CRONACA - Domenica 8 febbraio, alle 16.30, lo Spazio Incontri della Fondazione CRC di Cuneo ospiterà “Dal grammofono al grande schermo”, un concerto che propone il meglio del pop americano e altri evergreen eseguiti dal Palm Court Quartet. Il quartetto, composto da David Simonacci e Josè Rodolfo Avila Pardo al violino, Daniel Miskiv alla viola e Giorgio Matteoli al violoncello, ripercorrerà colonne sonore celebri e brani di musical, da John Williams a Nino Rota, da Andrew Lloyd Webber a Cole Porter, fino ai grandi successi dei Beatles e di Frank Sinatra. La particolarità dello spettacolo risiede nella capacità di “cantare” senza voce, attraverso raffinati arrangiamenti per quartetto arricchiti da armonie jazzistiche, dialoghi e spunti contrappuntistici, che insieme alle proiezioni opzionali dedicate, immergeranno il pubblico nell’atmosfera onirica del cinema muto.

Il secondo appuntamento della rassegna si terrà domenica 22 febbraio, sempre alle 16.30, con il Duo Maclé, formato da Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi, al pianoforte a quattro mani. Lo spettacolo, intitolato “X 3 – Dalla Mitteleuropa alle due Americhe”, esplorerà brani di Brahms, Ravel, Rachmaninoff, Scott Joplin, Gershwin e Piazzolla. Il nome Maclé, derivante dal francese, richiama la varietà e la poliedricità, proprio come la musicalità delle due interpreti che uniscono sensibilità e tecniche diverse per creare un’esperienza unica di fusione sonora e interpretativa. Il Duo ha all’attivo numerose esibizioni in prestigiose sale italiane ed europee e ha partecipato a progetti internazionali per la promozione della musica nuova, aprendo il repertorio classico a sperimentazioni contemporanee e influenze jazzistiche.

Domenica 15 marzo alle 16.30 sarà la volta di GianMaria Bonino al clavicembalo con le Variazioni Goldberg di Bach. Bonino, diplomato presso i Conservatori di Milano, Lucerna, Genova e Winterthur, ha una carriera internazionale come solista e concertista, esibendosi in importanti festival e sale in Italia e all’estero, tra cui Vienna, Berlino, Parigi, New York e Tokyo. Fondatore dei gruppi “Camerata Mistà” e “Musici di Vivaldi”, Bonino collabora con prestigiose orchestre e interpreti di fama mondiale, portando avanti anche un’intensa attività didattica e di valorizzazione di strumenti storici.

La rassegna si chiuderà domenica 29 marzo alle 16.30 con “Impressioni di Francia e Spagna”, eseguito da Tullio Zorzet al violoncello e Helga Anna Pisapia al pianoforte. Il programma spazierà da Satie a de Falla, Fauré, Debussy, Saint-Saëns, Ravel, Granados e Turina, attraversando atmosfere francesi e spagnole. Zorzet, già primo violoncello del Teatro G. Verdi di Trieste, ha una lunga carriera internazionale, con numerosi concerti e registrazioni, mentre Pisapia, di origine amalfitana, ha studiato al Conservatorio di Salerno e si è perfezionata in Italia e all’estero, unendo attività concertistica e didattica e organizzando il Festival Internazionale di Musica da Camera “Concerti al Castello” in Friuli Venezia Giulia.