Dal passato al grande schermo: a Cuneo torna il festival internazionale del cinema archeologico

CUNEO CRONACA - Da giovedì 2 a sabato 4 ottobre, arriva a Cuneo nel Complesso Monumentale di San Francesco (via Santa Maria, 10), il “Cuneo Archeofilm”, Festival Internazionale del Cinema di Archeologia Arte Ambiente, giunto alla sua terza edizione. La tre giorni propone il meglio della cinematografia mondiale legata all’archeologia, con la proiezione, alle 18.30, di due film selezionati per ogni serata, intervallati, novità del 2025, da un momento conviviale con rinfresco allestito nel chiostro del Complesso Monumentale. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Dopo il successo dell’edizione 2024 che ha visto la presenza di oltre 360 studenti, la mattinata del venerdì sarà nuovamente dedicata alle scuole secondarie di primo e secondo grado, con ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a proiezioni studiate ad hoc per avvicinare i più giovani al mondo del cinema archeologico. Durante l’ultima serata di Festival, il pubblico assegnerà il “Premio Cuneo Archeofilm” e sarà conferito anche il “Premio Cuneo Archeofilm – Scuole”, al cortometraggio più votato dagli studenti.

Il Festival Internazionale del Cinema di Archeologia Arte Ambiente è organizzato dal Museo Civico del Comune di Cuneo, in collaborazione con Firenze Archeofilm, Archeologia Viva (Giunti Editore) e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo e con il sostegno di Fondazione CRC. Per maggiori informazioni e per conoscere il programma, visitare il sito internet www.firenzearcheofilm.it/cuneo.

“Il Cuneo Archeofilm si conferma un appuntamento importante per la nostra città, a testimonianza dell’impegno dell’Amministrazione nella promozione della cultura, della storia e dell’archeologia attraverso linguaggi accessibili e coinvolgenti come il cinema – spiega Cristina Clerico, assessora alla Cultura del Comune di Cuneo -. Novità di questa terza edizione sarà il momento conviviale con rinfresco nel chiostro del Complesso Monumentale di San Francesco, recentemente restaurato: un’occasione per vivere un luogo simbolico del nostro patrimonio, godendosi una pausa enogastronomica tra una proiezione e l’altra, in un’atmosfera accogliente e suggestiva”.

“Siamo davvero felici di tornare per il terzo anno consecutivo a Cuneo con questa bella iniziativa che sta crescendo negli anni e che rinnova la nostra collaborazione con l’amministrazione e il museo civico – dichiara Giuditta Pruneti, direttrice di “Firenze Archeofilm” casa madre del festival diffuso che in Piemonte fa tappa a Cuneo -. Anche questa edizione sarà caratterizzata da un programma di film molto vario e accattivante capace di coinvolgere un pubblico sempre più ampio: dagli studenti, alle famiglie, a tutti gli appassionati del nostro passato più antico. Aspettiamo tutti dal 2 al 4 ottobre nel complesso di San Francesco”.

“A scuola con… ‘Cuneo Archeofilm’!” è l’iniziativa gratuita, con prenotazione obbligatoria, che “Cuneo Archeofilm” propone alle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio. L’attività si svolgerà venerdì 4 ottobre presso il Complesso Monumentale di San Francesco, in due orari a scelta dei singoli istituti: dalle ore 10 alle 11.10, oppure dalle 11.30 alle 12.30. I brevi documentari presentati saranno di contenuto archeologico, ambientale e storico, specificatamente ideati da registi internazionali per ragazzi di età compresa fra i 12 e i 19 anni. Al termine delle proiezioni gli studenti potranno votare il documentario preferito e l’esito della loro votazione determinerà il miglior corto della rassegna, che verrà premiato sabato 4 ottobre, nella serata conclusiva del Festival. Per partecipare all’evento occorre prenotarsi scrivendo a museo@comune.cuneo.it e specificando l’orario preferito.