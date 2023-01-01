Dal "modello Cuneo" al futuro del Piemonte: parte la staffetta dei territori della Cisl

CUNEO CRONACA - Con l’iniziativa itinerante che farà tappa il 10 aprile a Cuneo e il 13 aprile ad Alessandria - prime due date di un tour che si concluderà a fine maggio, dopo aver toccato anche l’area metropolitana di Torino e il Piemonte Orientale – la Cisl regionalee le 4 Cisl territoriali lanciano le proposte per il futuro economico e sociale della regione. La Cisl Piemonte dà il via a “Territori in Dialogo – Staffetta Cisl per lo sviluppo del Piemonte”, un ciclo di eventi itineranti che porterà il sindacato ad ascoltare, confrontarsi e costruire proposte concrete per lo sviluppo economico e sociale dei territori piemontesi. Le prime due di quattro tappe si terranno nelle prossime settimane, coinvolgendo istituzioni, associazioni datoriali e forze economiche locali. Le restanti due si svolgeranno invece entro la fine di maggio 2026.

L'appuntamento inaugurale è fissato per venerdì 10 aprile, dalle ore 9 alle 13, presso il Centro Incontri della Provincia, corso Dante 41, a Cuneo. Il titolo della prima tappa è “Modello Cuneo per crescere insieme”. Dopo l’introduzione del segretario generale della Cisl Piemonte, Luca Caretti, che presenterà e spiegherà il senso dell’iniziativa Cisl, toccherà all’economista Mauro Zangola fare un'analisi sulla società e l’economia della provincia di Cuneo attraverso la presentazione di alcuni dati significativi. Seguiranno i saluti del presidente della Regione Alberto Cirio, del sindaco di Cuneo Patrizia Manassero, del presidente della Provincia Luca Robaldo e di altri rappresentanti istituzionali. Interverranno i presidenti delle principali associazioni di categoria: Confcooperative, Legacoop, Confcommercio, Confindustria e Confartigianato Cuneo. Le conclusioni sono affidate a Enrico Solavagione, segretario generale della Cisl Cuneo.

Tre giorni dopo, lunedì 13 aprile, dalle ore 9 alle 13, la Staffetta farà tappa all'Hotel Al Mulino, Via Casale 44, a San Michele di Alessandria, con il tema “Alessandria-Asti: un Patto per il futuro”. Dopo l’introduzione di Caretti e l’analisi di Zangola sulle realtà economiche e sociali di Alessandria e Asti si svolgerà la tavola rotonda – moderata da Cristina Maccari, segretaria Cisl Piemonte – che vedrà la partecipazione del sindaco di Alessandria Giorgio Abonante, dell'assessore regionale a Logistica e Infrastrutture Enrico Bussalino, del presidente della Camera di Commercio di Alessandria-Asti Gian Paolo Coscia, del presidente di Confindustria Piemonte Andrea Amalberto e della ricercatrice dell’Ires Piemonte Cristina Bargero. Le conclusioni saranno svolte da Marco Ciani, segretario generale della Cisl Alessandria-Asti.

“Con la Staffetta Cisl-Territori in Dialogo – spiega il segretario generale Cisl Piemonte, Luca Caretti – vogliamo rimarcare l’importanza dei nostri territori. Il Piemonte è fatto di storie diverse, di vocazioni produttive, di sfide e di risorse che non possono essere raccontate con un unico sguardo. Per questo abbiamo scelto di ascoltare e di costruire insieme alle istituzioni, alle imprese e alle comunità locali proposte per lo sviluppo della nostra regione, mettendo i territori al centro del dibattito sul futuro del Piemonte. Cuneo rappresenta un modello virtuoso di coesione sociale e sviluppo che vogliamo valorizzare e da cui vogliamo imparare. Alessandria e Asti, con la loro posizione strategica al crocevia di logistica, agricoltura e manifattura, hanno bisogno di un patto di sistema che le rilanci con forza. Nel mese di maggio ci occuperemo del capoluogo regionale e della sua area metropolitana e delle quattro realtà del Piemonte Orientale (Novara, Biella, Vercelli e Verbania)”.