Dal mare alle Alpi, Ventimiglia e Limone rendono il gemellaggio un progetto comune

CUNEO CRONACA – Prosegue il percorso di collaborazione tra il Comune di Ventimiglia e il Comune di Limone Piemonte nell'ambito del Patto di Gemellaggio sottoscritto nell'ottobre 2025.

L'Amministrazione comunale ha infatti disposto gli atti necessari per consentire la partecipazione di una delegazione istituzionale e dell'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia alle celebrazioni della festa dell’Abaiya di Limone Piemonte, in programma sabato 22 agosto.

L'iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento del rapporto di amicizia tra le due comunità, nato con l'obiettivo di promuovere collaborazioni di carattere istituzionale, culturale, turistico, economico e sociale, valorizzando le rispettive eccellenze e creando nuove occasioni di incontro e confronto.

Per l'occasione il Comune di Ventimiglia provvederà all'organizzazione della trasferta della delegazione e dell'Orchestra Filarmonica Giovanile mediante il noleggio di un autobus Gran Turismo.

È inoltre prevista la consegna al Comune di Limone Piemonte di un cesto contenente prodotti tipici De.Co. e altre eccellenze enogastronomiche del territorio intemelio, quale omaggio istituzionale e simbolo del legame di collaborazione instaurato tra le due amministrazioni.

«Il Patto di Gemellaggio con Limone Piemonte – dichiara il Sindaco On. Flavio Di Muro – comincia a tradursi in iniziative concrete che rafforzano i rapporti tra le nostre comunità. La partecipazione della delegazione comunale e della nostra Orchestra Filarmonica Giovanile alle celebrazioni rappresenta un'importante occasione per promuovere Ventimiglia, le sue tradizioni, la sua cultura e le sue eccellenze. Siamo convinti che la collaborazione tra territori sia uno strumento fondamentale per creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo condiviso. Questa iniziativa si aggiunge ad un'altra importante misura già avviata nell'ambito del gemellaggio, ovvero l'esenzione dall'imposta di soggiorno riconosciuta a tutti i cittadini residenti a Ventimiglia che scelgono di pernottare presso le strutture ricettive del Comune di Limone Piemonte. Si tratta di un beneficio concreto che incentiva gli scambi turistici tra le nostre comunità e dimostra come il gemellaggio non sia un semplice atto formale, ma un progetto capace di generare opportunità e vantaggi reciproci per cittadini, associazioni e operatori economici».

«La partecipazione alle celebrazioni di Limone Piemonte assume anche un profondo significato culturale e identitario – dichiara l'Assessore al Turismo e alla Cultura, Tiziana Faedda –. La festa dell'Abaiya rappresenta infatti una delle tradizioni più sentite della comunità limonese ed è dedicata a San Secondo, patrono della città di Ventimiglia. Questo elemento rende ancora più significativo il nostro gemellaggio, perché testimonia come le due comunità condividano non soltanto un rapporto istituzionale, ma anche radici storiche, religiose e culturali comuni. Attraverso la presenza della nostra delegazione e dell'Orchestra Filarmonica Giovanile vogliamo contribuire a rafforzare questo legame, valorizzando il patrimonio di tradizioni che unisce il mare e la montagna e promuovendo uno scambio che arricchisce entrambe le realtà».

«Siamo lieti di accogliere a Limone Piemonte la delegazione istituzionale e l'Orchestra Filarmonica Giovanile della Città di Ventimiglia in occasione dei festeggiamenti dell'Abaiya – dichiara il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi –. La loro presenza renderà ancora più significativa una ricorrenza particolarmente sentita per la nostra comunità e rappresenta un'ulteriore occasione per consolidare il percorso avviato con il Patto di Gemellaggio. La recente introduzione dell'esenzione dall'imposta di soggiorno per i cittadini di Ventimiglia testimonia la volontà delle nostre amministrazioni di trasformare questo legame in iniziative concrete e vantaggi reciproci. È su questa strada che intendiamo proseguire, valorizzando le eccellenze, le tradizioni e le opportunità che uniscono il mare e la montagna».

«La visita degli amici di Ventimiglia coinciderà con uno dei momenti più rappresentativi della tradizione limonese, la festa dell'Abaiya – aggiunge il Consigliere comunale e presidente del gruppo folkloristico Manuel Giordano –. Al termine della cerimonia di investitura degli Abbà, accoglieremo sul palco di Piazza del Municipio i rappresentanti della delegazione ligure per un momento di saluto e di scambio tra le nostre comunità. Sarà un gesto simbolico che vuole celebrare il valore delle rispettive tradizioni e il senso di appartenenza che caratterizza entrambe le realtà. Continueremo a lavorare per rendere il gemellaggio sempre più concreto, promuovendo nuove occasioni di incontro e condivisione tra le nostre due comunità».

La presenza dell'Orchestra Filarmonica Giovanile contribuirà inoltre a rappresentare il patrimonio culturale e musicale della città, confermando il valore delle associazioni cittadine quali ambasciatrici del territorio anche al di fuori dei confini comunali.

L'iniziativa rientra nelle attività programmate dal Gruppo di lavoro tecnico istituito per dare concreta attuazione al Patto di Gemellaggio e testimonia la volontà delle due amministrazioni di proseguire un percorso di cooperazione destinato a svilupparsi attraverso ulteriori progetti e iniziative condivise.

La partecipazione alle celebrazioni patronali del 22 agosto e le agevolazioni già introdotte per i cittadini di Ventimiglia rappresentano due esempi concreti di un rapporto istituzionale che continua a crescere, con l'obiettivo di rafforzare i legami tra il mare e la montagna, favorire la promozione reciproca dei territori e creare nuove occasioni di sviluppo turistico e culturale.