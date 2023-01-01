Dal Kirghizistan alle Alpi incantate: tre giorni di teatro all'Officina Santachiara di Cuneo

CUNEO CRONACA - Prosegue la rassegna teatrale dell'Officina Santachiara (ex Chiesa di Santa Chiara, via Savigliano) a Cuneo con il terzo appuntamento di “Uno sguardo sul mondo”, la nuova sezione pensata per un pubblico intergenerazionale, dagli adolescenti agli adulti, affiancata da “Teatro a quattro gambe” (per bambini dai 3 ai 6 anni) e “Domeniche a teatro”, dedicata alle famiglie.

L’appuntamento di venerdì 7 novembre alle ore 19 è con Kirghizistan Boy (dai 14 ai 99 anni), prodotto da Tib Teatro (Belluno) e Pandemonium Teatro (Bergamo).

Lo spettacolo racconta il viaggio di Sylvie e Samuel, madre e figlio alla ricerca di una nuova possibilità. Tra le distese del Kirghizistan, i due intraprendono un cammino che trasforma la distanza in amore e il silenzio in dialogo, affrontando i temi della crescita, della riconciliazione e dell’apertura verso l’altro. Ingresso: 8 euro intero.

Il giorno successivo, sabato 8 novembre alle ore 17, andrà in scena Le avventure del pesce Gaetano (dai 3 ai 6 anni), della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro (Empoli).

Lo spettacolo racconta le esplorazioni di Gaetano, un pesciolino curioso nato in una sorgente di montagna, che decide di partire per scoprire il mondo e raggiungere il mare. Nel suo viaggio incontra creature amichevoli e spaventose, affrontando paure e sfide con coraggio e curiosità. Narrata da una simpatica nonna Pesce ai suoi 12.000 nipoti, la storia prende vita tra attori, personaggi digitali e disegni di sabbia, in un racconto che unisce avventura, emozione e poesia. Ingresso unico: 4 euro.

Chiude il weekend teatrale domenica 9 novembre alle ore 17:30 lo spettacolo Di magiche storie e montagne incantate (per famiglie), a cura di Dispari Teatro.

Un viaggio tra fiabe e leggende delle Alpi cuneesi, dove si intrecciano racconti di eremiti, pastori rapiti dai lupi, masche burlone e animali fantastici. Tra musica, pittura dal vivo, narrazione e pupazzi, la montagna diventa un luogo incantato in cui realtà e immaginazione si incontrano.