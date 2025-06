Dal Gravel al gran ballo occitano: il lungo weekend della Fausto Coppi a Cuneo

CUNEO CRONACA - Cuneo si prepara ad accogliere la 36esima edizione della Granfondo internazionale La Fausto Coppi Generali, in programma domenica 29 giugno, con partenza e arrivo in piazza Galimberti.

L’evento non si limiterà alla competizione ciclistica: per quattro giorni, dal 26 al 29 giugno, il centro della città si trasformerà in un villaggio sportivo ed espositivo animato da eventi per tutti i gusti, con musica dal vivo, cibo di qualità, iniziative culturali, attività per bambini e momenti dedicati alla salute e al benessere.

Di seguito gli highlight giorno per giorno.

GIOVEDÌ 26 GIUGNO

Ad aprire il programma, alle ore 18:30, sarà la pedalata Gravel non competitiva “Coppi de Tierra”, un itinerario panoramico di 28 km lungo il Parco Fluviale Gesso e Stura, che collega Cuneo a Borgo San Dalmazzo. L'evento è organizzato da Karhu e N.E.R. Night Experience Ride, con arrivo previsto in piazza Galimberti intorno alle ore 20:00. All’arrivo, festa in piazza con DJ set. Un'opportunità per godersi la natura in sella alla propria bici, aperta a tutti.

VENERDÌ 27 GIUGNO

La giornata di venerdì sarà dedicata al benessere e all’accoglienza dei partecipanti. Dalle 14:00 alle 18:00 in piazza Galimberti, verrà allestita l’area “Campus Salute & Benessere”, con screening medici gratuiti a cura di Rotary Club Cuneo 1925, Generali, Fondazione Ospedale Cuneo Onlus, Croce Rossa Italiana e DoctorApp. Alle 15:30 apre anche il parcheggio biciclette custodito “Bike Cure”, a cura di Confindustria Cuneo, Formedil Cuneo e Cooperativa Sociale San Paolo. Dalle 16:00 inizierà la distribuzione dei pacchi gara con l’apertura del villaggio espositivo in piazza Galimberti, dove sarà possibile visitare gli stand di aziende, sponsor e realtà locali. Alle 18:00, appuntamento con il primo talk organizzato dal Cuneo Bike Festival, ospite l’atleta di ultra trail e sport di endurance Davide Rivero. La partecipazione è gratuita; prenotazione obbligatoria su Eventbrite.com. Alle 18:30 si terrà la pedalata “TEOBIKE by Balocco” dedicata ai giovani sportivi, con il supporto di G.S. Passatore, Velo Club Esperia Piasco e Team Vigor Piasco. Ad ogni partecipante verrà omaggiata una maglietta da ciclismo grazie alla collaborazione con Balocco, l’azienda dolciaria di Fossano. Alle 19:00, spazio alla corsa notturna solidale “Run the Night – Karhu x CDF”, organizzata da Karhu, Atletica Roata Chiusani e associazione C’è da Fare (fondata da Paolo Kessisoglu) e a sostegno della salute mentale giovanile. Tre i percorsi: da 5 km (fitwalking), 7 km e la mezza maratona (21 km) certificata Fidal. A seguire, la cena in piazza con specialità “Il bollito” e altri piatti locali, a cura de I Piaceri di Carrù in collaborazione con BOP – Birra Origine Piemonte.

SABATO 28 GIUGNO

Sabato sarà la giornata con il programma più ricco di appuntamenti. Si parte alle ore 6:00 con la Colazione della tradizione del Bue Grasso di Carrù nell’area gastronomica, curata dai Ristoratori di Carrù, BOP Consorzio Birra Origine Piemonte e Acqua S. Bernardo. Dalle 9:30, riapre anche il “Bike Cure” e alle 10:00 inizia la distribuzione dei pacchi gara. Sempre alle ore 10:00, doppio appuntamento: il “Campus Salute & Benessere” e “Bimbinsella”, attività di educazione stradale per bambini con il supporto di Polizia Stradale, G.S. Passatore e Michelin sport club. Alle 10:30 e alle 14:30 si terranno le Passeggiate FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano), i partecipanti saranno guidati alla scoperta del Liberty cuneese. Alle 12:00 sarà emesso ufficialmente il primo annullo filatelico dedicato alla Granfondo, a cura di Poste Italiane. Alle 16.00, il Museo del Ghisallo presenterà il Concorso di eleganza con figuranti in costume e biciclette d’epoca, dedicate al periodo 1900-1930. In contemporanea, dalle 16:30, il Cuneo Bike Festival proseguirà con talk e incontri divulgativi. Ospite del talk Giancarlo Brocci, giornalista, scrittore ed organizzatore dell’Eroica. L’evento è gratuito, prenotazione obbligatoria su Eventbrite.com. Alle 17:00, via alla suggestiva Cerimonia di Benvenuto alle Nazioni con sfilata in via Roma da Largo Audiffredi a piazza Galimberti, con la presenza della Giostra delle Cento Torri di Alba e la tradizionale accensione del braciere. Alle 18:15, terzo e ultimo incontro talk organizzato dal Cuneo Bike Festival. Ospite Giacomo Pellizzari, scrittore, giornalista sportivo e ciclista. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite.com. A conclusione della giornata, la cena in piazza, seguita, alle 21:00, da musica rock folk occitana, con un grande ballo occitano e il concerto live dei Bistro' Dalfin dei Lou Dalfin.

DOMENICA 29 GIUGNO

La giornata culminante inizierà all’alba: dalle 5:45 sarà possibile ritirare gli ultimi pacchi gara, mentre la partenza ufficiale della Granfondo Internazionale La Fausto Coppi Generali e Fauniera Classic avverrà alle 7:00 da piazza Galimberti. Alle 9:00, Poste Italiane emetterà il secondo annullo filatelico legato all'evento. Alle 9:30, partirà la “Fausto Coppi Mangia&Pedala”: un evento cicloturistico di 47 km e 350 metri di dislivello che si snoda, percorrendo le strade di campagna, nei dintorni di Cuneo. Un percorso in bici che unisce sport, natura, cultura e gusto di circa 47 km con partenza da piazza Galimberti, e organizzato da Fiab e Bici in giro Cuneo. Sempre alle 9:30, secondo appuntamento con le Passeggiate FAI. A partire dalle 11:00 arriveranno i primi partecipanti della mediofondo, mentre dalle 13:00 sono previsti gli arrivi dei primi della granfondo, accolti con grande entusiasmo dal pubblico lungo il percorso. Le premiazioni ufficiali della 36ª edizione si terranno alle 11:30 e alle 14:30.

Il programma completo dell’intero weekend è disponibile online QUI.

(Credits Loris Salussolia)