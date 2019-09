"Dal giorno alla notte", foto e testimonianze della vita nella miniera di Nucetto in un film

"Dal giorno alla notte. La miniera di Nucetto" è un documentario scritto e diretto dal regista doglianese Remo Schellino. L’opera si configura come una pregevole e rara testimonianza umana recuperata dagli ultimi minatori, raccolta e costruita in anni di ricerca e di lavoro, e sarà proiettata giovedì 3 ottobre, alle 21, a Bagnasco, presso la sala San Giacomo.

La miniera di carbone (lignite) fu attiva nel paese di Nucetto, in provincia di Cuneo, con alterne fortune, sino al 1949. Il sito minerario prese il via con la concessione di licenza per lo sfruttamento del bacino, che interessava anche il Comune di Bagnasco, rilasciata dal Governo del Regno di Sardegna al Conte Ignazio Lanza di Mondovì fin dal 1838.

Durante le fasi di maggior produzione, vi trovarono occupazione fino a 300 dipendenti, soprattutto maschi. Una minoranza di donne partecipava alla lavorazione di cernita con impieghi all’esterno. Numerose gallerie, percorse da carrelli, seguivano il giacimento sotto terra per consentire la coltivazione.

Il sito di produzione fu collegato coi silos della stazione ferroviaria di Bagnasco con una teleferica a carrelli sospesi, per le spedizioni del prodotto. Durante il primo conflitto mondiale, fra le maestranze figuravano anche prigionieri austriaci provenienti dal fronte e indigeni volontari dalle colonie.

Il fulcro del documentario è la narrazione delle ultime testimonianze registrate nell’autunno del 2013 di alcuni anziani che hanno lavorato nella miniera: Secondo Bianco, Giuseppe Prato, Luigi Bertone, Ida Gazzano, Giovanni Rossignolo. La collocazione storico-sociale della miniera è a cura dello storico Giammario Odello.

Centrale, come si è già accennato, il racconto vissuto nelle testimonianze e a loro volta montate con il contributo fotografico storico della vita nella miniera, ci trasmettono sensazioni uniche ed irripetibili.

Raccolte in questo documentario girato nei luoghi della vecchia miniera e all’interno delle gallerie, rendono un tributo di alto valore storico ed umano divenendo un importante tassello per comprendere e non far dimenticare la nostra comune storia. E’ memoria autentica.

Un raro e interessante documento dal punto di vista culturale e antropologico, che rappresenta la conseguente fase conclusiva dell’ampia attività sviluppatasi attorno alla miniera di Nucetto dall’indimenticabile Ivo Debernocchi, compianto sindaco di Nucetto e a Remo Peirano al quale l’opera è dedicata.

L'evento si svolge nell'ambito della rassegna Profili d'autore 2019, alla seconda edizione con il titolo "Profili d'autore - Alta Valle Tanaro ottobre 2019 - Gente che viene, che va, che rimane", che conterà numerosi eventi e manifestazioni durante l'intero mese e toccherà i vari paesi della valle. Giovedì 3 e sabato 5 ottobre si svolgeranno a Bagnasco le prime due tappe.