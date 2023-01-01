Dal ginepro al calice: Mondovì brinda alla seconda edizione di GINY

CUNEO CRONACA - Organizzare e promuovere il primo festival italiano incentrato sulla cultura che ruota intorno al Ginepro, pianta che rappresenta una delle eccellenze piemontesi e italiane, nel segno della sostenibilità, dell’inclusività e dell’energia, era questo l’obiettivo raggiunto nella prima edizione da GINY che ora punta a diventare grande con una seconda edizione tutta da vivere.

Si consolida e cresce GINY, il festival del Gin e del Ginepro che si approccia alla seconda edizione, in programma nel centro storico di Mondovì, dove un pubblico vario e appassionato potrà scoprire il mondo che ruota attorno al ginepro e al distillato delle sue bacche, grazie ai numerosi produttori italiani che interverranno e alla grande qualità e varietà di gin presenti.

Inizio con il botto per il Festival che apre venerdì 29 maggio con il Sunset Vibes, attesissimo live party presso presso i giardini del meraviglioso Museo della Stampa di Mondovì con uno dei nomi italiani ed europei di maggiore successo: Merk & Kremont, Federico Mercuri e Giordano Cremona, Milanesi, classe ’92, il duo di dj e produttori noti in tutto il mondo, reduci dalla produzione di “Per sempre sì” di Sal Da Vinci che ha trionfato al Festival di Sanremo posizionandosi ai vertici della classifica dell’Eurovision Song Contest, capaci di riscrivere i canoni della musica dance, ma anche di imporsi con brani dance come Marianela (Qué Pasa)" scritto a più mani col DJ e produttore francese HUGEL pop di grande successo, come “Animali notturni” di Malika Ayane.

«Mandavamo le nostre demo ai DJ più famosi del mondo e nessuno ci rispondeva. Un giorno, guardando lo streaming dell’Ultra Music Festival di Miami, abbiamo sentito Fedde Le Grand, un dj e producer olandese, cominciare a suonare un nostro pezzo. Dopo di lui l’hanno suonata anche tanti altri artisti importanti tra cui Avicii, Hardwell, Steve Angello e Nicky Romero e l’anno successivo eravamo noi a suonare a Miami. Da lì, la crescita come produttori è stata naturale: Il Pagante, Fabio Rovazzi con Andiamo a comandare e poi Marracash, Annalisa, Paola & Chiara, Tananai, fino al successone “Oceanica” con Jovanotti», spiegano i due Dj e produttori.

Sabato 30 e domenica 31 maggio il via al Gin Market, il mercato dei migliori produttori artigianali, tutti da scoprire e da degustare. Pranzo e cena tutti da vivere nell’Area Food dove, tra i cocktail dei produttori, si degusteranno gli hamburger campioni d’Italia alla Burger Battle 2024 di Excalibur pub di Revello. Tante le specialità gourmet tra cui il panino vincitore della medaglia d'oro come miglior hamburger gourmet d'Italia con l’inimitabile carne piemontese marinata al gin Occitan Bordiga. Bordiga, azienda nata nel 1888, un marchio storico della mixology piemontese e italiana che si rinnova e con cui GINY punta a crescere e consolidarsi, é ancora main partner del Festival e protagonista indiscusso del mercato dei produttori. La partnership con Bordiga si sublimerà nell’Area Kids Bordiga con truccabimbi e attività per i più piccoli delle famiglie presenti.

Divertimento assicurato anche nelle due serate del Festival, con musica, dj set e intrattenimento. Da non perdere sabato 30 maggio con il Blue Fluo Party, quando la notte si accenderà di blu ginepro sotto le stelle del cielo di Piazza Maggiore, per una grande festa a ingresso libero dove degustare i cocktail dei migliori produttori italiani tra musica e body painting fluo gratuito.

Non mancheranno le gocce di cultura nel salotto della suggestiva Area Talk en plein air, a cura del giornalista Marcello Pasquero, dove insieme a esperti e produttori, si parlerà di distillazione, botaniche, cultura del bere consapevole e preservazione del territorio e delle antiche ricette. Importante e nuova collaborazione con Distretto del Cibo del Roero che proporrà degustazioni di prodotti tipici locali in abbinamento ai gin del mercato dei produttori.

Tra gli appuntamenti off più attesi di questa edizione anche l'iniziativa realizzata insieme a Slow Food Monregalese e al Comune di Roccaforte Mondovì: un’escursione con pranzo al sacco dedicata ai soci Slow Food, alla scoperta dei sentieri e del paesaggio naturale del territorio, attraverso un'esperienza immersiva di ascolto e connessione con la natura.

Sabato 30 maggio sarà inoltre presentato il nuovo Consorzio dei produttori e distillatori di Gin del Piemonte, alla presenza delle istituzioni del territorio e delle principali realtà del settore. Una novità importante per tutti gli appassionati artigiani della distillazione piemontese che potranno finalmente contare su un Consorzio di tutela amministrativa, legale, istituzionale, di filiera e promozionale a loro dedicato.

«GINY torna a Mondovì con la volontà di consolidare un appuntamento capace di valorizzare il territorio e le sue eccellenze e di favorire l'aggregazione intercomunale e interassociativa» è il commento dell'assessore alle Manifestazioni Alessandro Terreno. «Il festival mette al centro i produttori artigianali, la qualità delle materie prime e un'esperienza che unisce gusto, musica e convivialità, coinvolgendo l'intero Monregalese, dalla pianura alle singole vallate. Il ginepro, dopotutto, è atavicamente legato al paesaggio alpino locale e raccontarlo attraverso i produttori significa promuovere un patrimonio naturale e culturale inestimabile. In tal senso, la nascita del nuovo Consorzio dei produttori e distillatori di Gin del Piemonte rappresenta un segnale importante: un progetto che punta a dare identità, tutela e prospettiva a una filiera in crescita e a un comparto che può diventare sempre più rappresentativo del nostro territorio».

La meravigliosa città di Mondovì, abbracciata dalle Alpi battute dai venti salmastri del vicino Mar Mediterraneo, sorge in un ecosistema unico, ricchissimo di specie vegetali e caratterizzato da una biodiversità elevatissima in cui le piante di Ginepro crescono spontanee e abbondanti sviluppando caratteristiche uniche di profumo e colore e un concentrato di oli essenziali straordinari, è la location ideale per celebrare i distillati di ginepro ed è pronta a diventare il polo regionale della valorizzazione del ginepro e dell’universo che lo circonda, attraverso il nuovo consorzio.

GINY è promosso da Città di Mondovì, Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Fondazione CRC, Associazione Recital, Wand Events, Bordiga, Moví, WakeUp, Atl del Cuneese, Slow Food Monregalese, Distretto del Cibo del Roero e Studio Leonardo.