Dal cuore della ricerca europea: Alessandro De Cesaris alla guida del Cespec di Cuneo

CUNEO CRONACA - Alessandro De Cesaris è il nuovo presidente del Cespec (Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo) di Cuneo, associazione culturale nota in provincia per numerose attività culturali, tra le quali la tradizionale Summer School che richiama ogni anno a Cuneo decine di ospiti di prestigio, docenti e giovani ricercatori dall’Italia e dall’estero e di cui De Cesaris è direttore scientifico da dieci anni. De Cesaris è ricercatore post-doc presso la cattedra di Estetica e filosofia dell’arte dell’Università di Friburgo (Svizzera). Ha studiato e svolto attività di ricerca a Napoli, Friburgo (Germania), Torino, Berlino e Parigi. Succede alla professoressa Angela Michelis che lascia la guida del Cespec dopo cinque anni di presidenza. Rinnovato anche il Consiglio direttivo del Cespec, che affiancherà De Cesaris nel corso della sua presidenza. Confermati Andrea Adamo, Sergio Carletto e Stefano Sicardi, mentre i nuovi eletti dall’assemblea dei soci sono Elena Bima e Andrea Osti.

“Ho conosciuto il Cespec quand’ero studente e ne sono rimasto affascinato. Da Ischia, la mia isola natale, mi sono avvicinato sempre più a questa realtà che mi ha accolto, facendomi sentire a casa. Sono entrato in questo mondo dando una mano nell’organizzazione della Summer School, per poi, con il tempo, diventarne direttore scientifico: un’esperienza incredibile che ho condiviso con Angela Michelis a cui va il mio grazie più sincero – racconta il neo presidente Alessandro De Cesaris -. Il lavoro del Cespec e, in particolare, la Summer School rappresentano una realtà rara nel panorama nazionale e internazionale: sia per la gratuità dell’accesso al sapere ma anche, e soprattutto, per la fondamentale attività di coinvolgimento degli studenti e delle studentesse di tutta Europa. In questo nuovo ruolo di presidente del Cespec sento forte in me la responsabilità di mantenere alto il livello scientifico e di continuare a lavorare per abbattere le barriere tra accademia e sfera pubblica e per proporre nuovi modelli intergenerazionali da affiancare alle tradizionali modalità di produzione del sapere”.

“È giunta la scadenza del mio mandato di cinque anni da presidente del Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo – afferma Angela Michelis, presidente uscente -. È stata per me un’esperienza interessante, dove ho imparato molto dalla squadra di lavoro e di ricerca che ho trovato e che in parte ho contribuito a costituire. Al Cespec mi sono affezionata, penso che sia una bella realtà per chi la vive e che arricchisca il territorio cuneese e nazionale sotto vari profili ed è mia intenzione continuare a collaborare. Ritengo, tuttavia, che per avviare un nuovo quinquennio sia opportuno un rinnovamento nella consapevolezza di lasciare l’ente in ottime mani, in una situazione ormai consolidata e con un bilancio attivo”