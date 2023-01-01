Dal cuore dell'India a Cuneo: la magia di "Sonnet of Samsara" arriva al teatro Toselli

CUNEO CRONACA - Si è tenuta, al Rondò dei Talenti di Cuneo, la conferenza stampa per la presentazione dello spettacolo "Sonnet of Samsara", della Compagnia indiana Attakkalari Centre for Movement Arts, che andrà in scena al teatro Toselli di Cuneo martedì 21 ottobre, alle 21.

"Sonnet of Samsara" è una performance visivamente potente che fonde le tradizioni del movimento indiano con la danza contemporanea, esplorando i temi della trasformazione, della crisi climatica e dell'evoluzione personale. Attraverso musica, testi poetici e immagini evocative, offre una toccante riflessione sulla natura ciclica della vita e sulla resilienza umana.

"Attakkalari Centre for Movements Arts" è la principale organizzazione indiana di danza contemporanea, con sede a Bangalore. Attiva da 25 anni, fonde le tradizioni fisiche indiane con pratiche artistiche digitali e contemporanee. Organizza la più importante biennale di danza contemporanea dell'Asia meridionale e promuove iniziative pionieristiche nei campi dell'educazione, della ricerca, degli archivi e della collaborazione transdisciplinare.

Jayachandran Palazhy è un coreografo, danzatore ed educatore indiano d'avanguardia, il cui lavoro unisce tradizione e tecnologia. Le sue creazioni, caratterizzate da un'estetica immersiva e da una forte rilevanza socio -politica, sono state presentate nei più importanti festivali internazionali di tutto il mondo.

Nell'intervista, Raphael Bianco, direttore della Fondazione Egri per la Danza, Centro di Rilevante Interesse per la Danza.