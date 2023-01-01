Dal colle di Tenda al mare: RivierALP svela il nuovo cammino tra Alpi e Costa Azzurra

CUNEO CRONACA - Al Colle di Tenda, storico valico tra le valli Vermenagna e Roya, sabato 20 giugno si svolgerà la festa transfrontaliera del progetto Interreg ALCOTRA “RivierALP” con la presentazione ufficiale del Cammino e delle Ciclovie di RivierALP, itinerari dedicati alla scoperta e alla valorizzazione del territorio alpino e costiero.

L’iniziativa europea di cui il Comune di Limone Piemonte è capofila del partenariato composto dall’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, CONITOURS - Consorzio Operatori Turistici Provincia di Cuneo, Communauté d’Agglomération de la Riviera Française, Département des Alpes-Maritimes, Comune di Sanremo, Provincia di Imperia, Office de Tourisme Communautaire Menton Riviera & Merveilles, Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri punta a costruire un modello di turismo lento, sostenibile e inclusivo, mettendo in rete paesaggi, comunità e patrimoni culturali tra Piemonte, Liguria e Costa Azzurra.

Il progetto “RivierALP” valorizza itinerari escursionistici e cicloturistici tra le Alpi e il mare come strumenti di connessione e sviluppo territoriale, attraverso esperienze a piedi e in bicicletta lungo alcuni dei percorsi più significativi dell’area: dall’Alta Via del Sale alla Ciclabile dei Fiori, sul versante ligure, fino a Mentone.

La giornata rappresenta un’occasione concreta per vivere il territorio transfrontaliero in modo autentico e condividere un momento di incontro tra istituzioni, operatori e pubblico, promuovendo una nuova cultura del viaggio basata sulla lentezza, sulla sostenibilità e sulla relazione con i luoghi attraversati.

Nell'ottica di promuovere la mobilità dolce, di ridurre traffico e problemi di parcheggio al Colle di Tenda saranno programmati servizi navetta gratuiti dalla stazione ferroviaria di Limone Piemonte e da Quota 1400-Panice Soprana allo Chalet Le Marmotte (sul confine Italia-Francia). Sarà disponibile anche una navetta per il trasporto disabili. Le navette da e per la Stazione ferroviaria e il servizio per persone con disabilità sono su prenotazione: si vedano a fondo pagina orari e modalità".

Programma

Mattina

09:00 – Escursione guidata (gratuita) sul Cammino di RivierALP da Limonetto al Colle di Tenda.

09:30 – Apertura del Punto Informativo RivierALP e consegna dei buoni pranzo sulla strada del Colle di Tenda (tra Chalet Le Marmotte e il valico).

10:00 – Inaugurazione della stagione 2026 dell’Alta Via del Sale: pedalata guidata dallo Chalet Le Marmotte al Colle della Boaria.

dalle 10:00 – Apertura degli stand informativi alle caserme del Colle di Tenda dei partner del progetto “RivierALP” e inizio attività:

accompagnamento guidato dal Punto Informativo RivierALP al Forte Giaura

visita guidata alla scoperta dei forti del Colle di Tenda, con partenza dalle caserme del Colle di Tenda

apertura dello skill park dedicato ai più piccoli

12:30 – Pranzo conviviale con polenta e prodotti locali a marchio qualità Parco APAM, su prenotazione (apertura iscrizioni su Eventbrite da venerdì 12 giugno)

13:00 – Accompagnamento musicale con musica occitana, a cura di Silvia Mattiauda e Daniele Dalmasso.

Pomeriggio

14:00 – “Il Cammino come esperienza di conoscenza e relazione con il territorio” a cura dello scrittore Luigi Nacci in dialogo con Pietro Vertamy, autore della guida Cammino di RivierALP.

15:00 – Interventi istituzionali e dei partner di progetto

A seguire:

Presentazione del materiale promozionale del Cammino e delle Ciclovie di RivierAlp

consegna dei primi passaporti del Cammino e delle Ciclovie di RivierAlp

17:00 – Chiusura dell’evento

In caso di maltempo, l’incontro con l'autore, i saluti istituzionali e la presentazione e consegna dei materiali RivierALP si terrà presso il Cine-Teatro “La Confraternita” di Limone Piemonte (CN).

Trasporti (Navette gratuite)

Servizio navetta Stazione FS di Limone Piemonte – Limonetto / Quota 1400

Collegamenti dedicati ai partecipanti che arrivano in treno, su prenotazione (apertura iscrizioni su Eventbrite da venerdì 12 giugno).

IMPORTANTE: la prenotazione comprende sia il viaggio di andata che il ritorno.

Corse del mattino

Ore 8:35 – partenza dalla Stazione FS di Limone Piemonte per Limonetto alla partenza dell’accompagnamento sul Cammino di RivierALP (coincidenza con i treni in arrivo delle ore 8:25 da Tenda e delle ore 8:28 da Cuneo)

Ore 9:25 – partenza dalla Stazione FS di Limone Piemonte per Quota 1400 (coincidenza con il treno in arrivo delle ore 9:18 da Cuneo)

Corse del pomeriggio

Ore 16:30 circa – partenza da Quota 1400 per la Stazione FS di Limone Piemonte (coincidenza con i treni in partenza delle ore 17:32 per Cuneo e delle ore 17:56 per Tenda)

Ore 17:40 circa – partenza da Quota 1400 per la Stazione FS di Limone Piemonte (coincidenza con il treno in partenza delle ore 18:40 per Cuneo)

Servizio navetta Quota 1400 – Colle di Tenda (Chalet Le Marmotte)

Orari del servizio

Mattina: continuativo dalle ore 8:30 alle ore 11:30 circa

Pomeriggio: continuativo dalle ore 15:30 alle ore 17:30 circa

Servizio per persone con disabilità disponibile su iscrizione obbligatoria (trasporto fino alle casermette del Colle dove si svolge la presentazione di Nacci e i saluti) su prenotazione (Apertura iscrizioni su Eventbrite da lunedì 15 giugno)