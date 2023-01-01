Dal centro di Cuneo al Marguareis: il film "7 anniversari" sceglie la natura della Valle Pesio

CUNEO CRONACA - Da diverse settimane Cuneo è tornata a essere set cinematografico: dopo Gli amici del bar Margherita di Pupi Avati, Tu mi nascondi qualcosa di Giuseppe Loconsole e Codice Karim di Federico Alotto, ad ottobre sono iniziate le riprese di 7 anniversari, lungometraggio diretto da Sabrina Iannucci.

Ma non solo il centro città è interessato dalle riprese, anche il territorio delle Aree Protette Alpi Marittime è stato coinvolto nel progetto. Nei giorni scorsi, infatti, il Parco del Marguareis è diventato uno spettacolare palcoscenico naturale. In particolare, la produzione ha scelto di ambientare alcuni momenti del film nell'affascinante cornice della Certosa di Pesio e di immergere il racconto nella natura che circonda l'accogliente Rifugio San Michele.

Il film racconta l'intensa e originale storia d'amore tra due anime apparentemente opposte, alle prese con il tempo, le paure e il desiderio di non perdersi. È la storia di Teo, rider creativo e allergico alle convenzioni, ed Emma, doppiatrice affermata, razionale solo in apparenza. Un incontro casuale li unisce, ma le paure di lei rendono l'amore una sfida. Per affrontarle, Teo propone un patto insolito: una relazione con scadenza a sette anni. Un modo per amare senza pauta della fine. Ma quando il tempo stringe, i sentimenti complicano tutto. Riusciranno a scrivere il loro destino prima del settimo anniversario?

Il progetto è prodotto da Andromeda Film con Piano B Produzioni e viene realizzato con il contributo del FESR Piemonte 2021-2027 bando "Piemonte Film Tv Fund" e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

(Nella foto: le riprese al Rifugio San Michele)