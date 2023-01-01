Dal centro alle frazioni, Ceva si illumina per Natale: luci, trenino e il ritorno del Christmas Tractor

SERGIO RIZZO - Le luminarie natalizie saranno installate anche nelle frazioni di Ceva. "Si tratta di un percorso di coinvolgimento degli attori del territorio – evidenzia l'assessore alle Manifestazioni Luca Prato – sulle iniziative pensate per l’ultima parte dell'anno. Un percorso che già coinvolge attivamente la sezione As. com. di Ceva e l’associazione Botteghe Cebane. Abbiamo in programma, alcune novità che s’inseriscono su un impianto di proposte già rodato e speriamo il più possibile coinvolgente, per i cebani e per i visitatori della nostra città”.

Il primo segno tangibile dell'incedere delle festività natalizie sarà visibile il primo dicembre, con l'installazione delle luminarie: “Grande novità di quest'anno – spiega l’assessore Prato – sarà il posizionamento delle luci natalizie anche nelle frazioni, per valorizzare i nuclei frazionari. Ci sarà il tradizionale trenino nel centro storico, grazie al prezioso appoggio del Banco Azzoaglio. E, in collaborazione con il Comune di Perlo, tornerà anche il “Christmas Tractor”, il raduno di trattori che proporranno un suggestivo allestimento natalizio. L’iniziativa è in programma sabato 13 dicembre, nella settimana dedicata alla fiera di Santa Lucia, tradizionale evento per il quale siamo già al lavoro”.

Prossimamente proseguiranno gli incontri con i commercianti e si continuerà a costruire il programma degli eventi in attesa del Natale.

