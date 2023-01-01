Dal castello al Maira, Racconigi diventa capitale verde con RaccoEcologia

CUNEO CRONACA - Dal 15 al 24 maggio torna a Racconigi RaccoEcologia – Festival dell’Ambiente, giunto alla quarta edizione. Cinque giornate di incontri, esperienze nella natura, musica, laboratori e iniziative di cura del territorio animeranno diversi luoghi della città, dal Parco del Castello Reale al Sentiero sul Maira, dalla Soms all’Oasi Centro Cicogne e Anatidi.

Il festival si aprirà venerdì 15 maggio alle 21, alla Soms di via Carlo Costa, con l’incontro “Le città e noi: sopravvivere o vivere felici?”, a cura dell’antropologa Giulia Marro. Sabato 16 maggio spazio al benessere nel verde con il bagno di gong in amaca al Masca Theatron, la presentazione dello sfalcio ridotto e il workshop di yoga e consapevolezza “Osserva e lascia andare!”.

Il programma proseguirà venerdì 22 maggio con l’inaugurazione del percorso “Sulle tracce di masche” lungo il Sentiero sul Maira, a cura di Folklore in Piemonte con Cristina Bertolino, seguita da una merenda sinoira e dal concerto “Viaggio nella musica d’Òc” con il duo Quba Libre.

Giornata ricca quella di sabato 23 maggio, con l’inaugurazione della seconda edizione di Fluire, il forest bathing al Parco del Castello Reale, il Pilates in natura a piedi nudi, lo speech e concerto di Edoardo Taori e Plants Play Orchestra, fino alla serata divulgativa “Protegge noctem” all’Oasi Centro Cicogne e Anatidi, dedicata alla notte come patrimonio naturale da proteggere. In mattinata è previsto anche l’appuntamento con Spazzamondo, la grande campagna collettiva di raccolta rifiuti.

La chiusura sarà domenica 24 maggio con la Gara di pesca – 1ª Coppa RaccoEcologia, il forest bathing per famiglie, l’iniziativa “Piantiamo gli alberi, Bosco QBF” e il laboratorio per bambini dedicato alle seed bombs, piccole palline di argilla, terriccio e semi pensate per favorire la fioritura.

Un festival diffuso che unisce ambiente, comunità e partecipazione, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza ecologica attraverso esperienze concrete, incontri e attività per tutte le età. (Foto tratta dal sito del Comune di Racconigi)