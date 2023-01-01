Dal calice allo schermo: a settembre parte "VinoDentro", il nuovo corso digitale firmato Onav

CUNEO CRONACA - Settembre è il mese in cui tutto riparte: riprendono i ritmi quotidiani, ma anche la voglia di fare qualcosa per sé. È il tempo giusto per riaccendere l’entusiasmo, rimettersi in gioco e lasciarsi ispirare da nuove passioni. È in questo spirito che torna "VinoDentro", il corso di digital learning firmato Onav, Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, che trasforma il classico "back to school" in un invito a viaggiare nel mondo del vino, comodamente da casa propria.

"VinoDentro" è un percorso didattico, composto da 21 lezioni articolate tra teoria, pratica e degustazioni guidate. Quindici lezioni teoriche, disponibili in modalità e-learning asincrona, che permettono di studiare in completa autonomia, seguendo i propri tempi. A queste si aggiungono cinque degustazioni alla scoperta dei profili sensoriali di vini selezionati. Fondamentale per l’esperienza è la Tasting Box, un kit degustazione che viene recapitato direttamente a casa di ogni studente: un cofanetto contenente 20 campioni di vino da 50 ml, rappresentativi di diverse tipologie e territori italiani, e una bottiglia in formato commerciale. Un modo unico per unire studio e piacere, consentendo ai partecipanti di mettere subito in pratica quanto appreso, rendendo ogni lezione tangibile e coinvolgente.

I dati raccolti da Onav offrono uno spaccato interessante su chi sceglie la formazione digitale: un pubblico giovane, motivato e distribuito su tutto il territorio nazionale. Una recente indagine Onav rivela il profilo del nuovo wine lover digitale: il 60% è uomo, il 40% donna. La maggioranza ha meno di 30 anni (58%), seguita dalla fascia 31-50 (35%). Un pubblico giovane e curioso, che sceglie la formazione digitale per coltivare la propria passione, spesso lontano dai centri urbani o dai circuiti tradizionali del vino. La community di "VinoDentro" è nazionale, con iscritti da tutte le regioni italiane. In testa c’è la Lombardia (27,9%), seguita da Piemonte, Puglia, Lazio e Toscana. Ma il corso guarda anche oltre: quasi il 2% dei partecipanti risiede all’estero, a conferma dell’interesse crescente per la cultura enologica italiana nel mondo. "VinoDentro" è pensato per tutti: non serve vivere in una grande città o avere una formazione tecnica pregressa. È sufficiente una connessione, la curiosità e la voglia di imparare, esplorare e divertirsi. Il corso è perfetto per chiunque desideri avvicinarsi al mondo del vino con rigore, passione e flessibilità, senza rinunciare alla comodità della propria casa. Con "VinoDentro" la cultura del vino esce dai confini tradizionali, diventando un’esperienza inclusiva, accessibile e alla portata di tutti.

"Con VinoDentro vogliamo portare la cultura del vino ovunque, anche nei luoghi più piccoli, dove spesso le opportunità di formazione sono limitate", dichiara Vito Intini, Presidente Onav. "Questo corso nasce per abbattere le distanze e rendere il sapere enologico davvero accessibile a tutti, coniugando il rigore didattico Onav con un’esperienza coinvolgente, flessibile e moderna. È un invito ad avvicinarsi al vino con passione e consapevolezza, ovunque ci si trovi."

L’iscrizione al corso include la tessera Onav valida per un anno e il riconoscimento del livello Wine Connoisseur al completamento del percorso. VinoDentro" offre, inoltre, la possibilità di fare un passo in più: integrando il percorso con due lezioni in presenza presso la propria delegazione territoriale, è possibile ottenere la certificazione ufficiale di Assaggiatore Onav, superando l’esame finale. La nuova edizione di "VinoDentro" prenderà il via il 20 settembre e le iscrizioni sono aperte. Per maggiori informazioni, www.vinodentro.com.