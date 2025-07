Dal bunker al museo: l'Opera 5 di Moiola protagonista dell'estate con visite al vallo alpino

CUNEO CRONACA - Venerdì 4 luglio alle ore 15, presso lo Spazio Incontri Fondazione CRC (via Roma 17, Cuneo), sarà presentato ufficialmente il sito www.moiola2045.it, piattaforma dedicata alla valorizzazione dell’Opera 5 di Moiola e del patrimonio fortificato della valle Stura. Nell’ambito dell’incontro saranno inoltre illustrate le aperture straordinarie previste per l’estate 2025, un calendario di appuntamenti che offrirà nuove occasioni di scoperta e partecipazione per cittadini e visitatori.

L’Opera 5, parte dello Sbarramento di Moiola, è un complesso fortificato costruito tra il 1940 e il 1942 per difendere la Valle Stura ed è tra le maggiori del Cuneese: composta da blocchi sotterranei collegati da cunicoli e dotata di un osservatorio sul quinto livello, non fu mai completata né utilizzata militarmente.

Il sito è dedicato allo sbarramento del Vallo Alpino di Moiola ed a tutte le attività che nel corso degli anni verranno svolte per la commemorazione del centenario della conclusione della Seconda guerra mondiale e la conseguente nascita dell’Europa; le commemorazioni si terranno nel 2045.

L’iniziativa si inserisce in un progetto di promozione e valorizzazione dell’Opera sostenuto da Regione Piemonte, PNRR, Fondazioni CRC e CRT e GAL Tradizione Terre Occitane che ha permesso di trasformare l’Opera 5 in un percorso museale visitabile di sicuro impatto.