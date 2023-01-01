Dal Big Bang all'Homo Stupidens: il teatro comico che racconta l'evoluzione umana a Cherasco

CUNEO CRONACA - Venerdì 6 febbraio, alle 21, andrà in scena “Dal Big Bang all’Homo Stupidens”, uno spettacolo scritto e interpretato da Enrico Ferretti e Gerardo Mele, realizzato in collaborazione con Pierre Byland e Mareike Schnitker. La storia prende il via quando un celebre antropologo non può presentare al pubblico le sue rivoluzionarie ricerche e a sostituirlo arrivano due assistenti inesperti ma pieni di entusiasmo. Decidono di affidarsi al misterioso “Grande quaderno dell’umanità” per ricostruire l’evoluzione dell’uomo, ma tra errori clamorosi, cortocircuiti storici e interpretazioni improbabili, il racconto dal Big Bang ai giorni nostri si trasforma in una girandola di situazioni assurde e comiche, spesso amaramente attuali.

Lo spettacolo, di teatro fisico e comico, utilizza il linguaggio del corpo, il ritmo e il gioco scenico per guidare gli spettatori in un viaggio esilarante dentro le contraddizioni della nostra specie. “Dal Big Bang all’Hom(o) Stupidens” offre una riflessione ironica e intelligente sull’essere umano: evoluto e tecnologico, eppure sorprendentemente goffo, fragile e “stupidens”. La performance è adatta a un pubblico eterogeneo e unisce comicità, ricerca teatrale e una forte dimensione internazionale grazie alla collaborazione con maestri del teatro fisico europeo.

I biglietti sono disponibili a 12 euro per l’intero e 10 euro per il ridotto, mentre l’abbonamento a cinque spettacoli, acquistabile solo online, costa 40 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero WhatsApp 347 785 1494 o acquistare online su ticket.it.

La stagione teatrale è realizzata con il supporto del Comune di Cherasco, dello sponsor ufficiale Gemini Project, del partner Radio BraOnTheRocks e del Piccolo Teatro di Bra, grazie anche al contributo della Fondazione CRC – Bando Pop.