Dal 7 al 10 agosto Alba festeggia il patrono San Lorenzo tra musica, tradizione e cultura

CUNEO CRONACA - I festeggiamenti patronali della città di Alba partono quest’anno il 7 agosto con “Aspettando San Lorenzo” e culminano il 10 agosto, giorno dedicato al Santo, con la Celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Marco Brunetti e momenti di intrattenimento.

Gli ingredienti della festa saranno numerosi: aperture straordinarie dei musei e dei percorsi sotterranei, spettacoli luminosi degli sbandieratori, aperitivi a lume di candela, giochi, tour, salita sui campanili cittadini, proiezione inedita di un cortometraggio e concerto finale nell’Arena del Teatro.

“Da alcuni anni i festeggiamenti per il patrono vengono organizzati con rinnovato slancio promuovendo diverse iniziative – dichiara il sindaco Carlo Bo -. Sono felice che nonostante l’anno non facile la tradizione venga portata avanti anche quest’estate con il coinvolgimento di tante realtà cittadine”.

Vediamo nel dettaglio gli eventi suddivisi in due momenti speciali:

“Aspettando San Lorenzo”

Venerdì 7 agosto

Ore 20.30 Esibizione itinerante di bandiere luminose per le vie del centro storico e momenti di intrattenimento a cura degli Sbandieratori e Musici del Borgo di San Lorenzo.

Venerdì 7, sabato 8, domenica 9 agosto

Apertura dei siti del Sistema Museale Albese: Museo civico “Federico Eusebio”, Museo Diocesano, Centro Studi “Beppe Fenoglio”, Chiesa di San Giuseppe e chiesa di San Domenico.

Sabato 8, domenica 9 agosto

Ore 10.00 - 11.00 - 15.00 - 16.00 e 17.00. Alba Sotterranea Il passato è sotto ai tuoi piedi! Scopri le radici sotterranee della città in compagnia di un archeologo professionista.

Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente. Ritrovo 15 minuti prima della partenza di fronte all'Ente Turismo in piazza Risorgimento 2.

Il biglietto include l'ingresso al Museo civico F. Eusebio e lo sconto per salire sul campanile della chiesa di San Giuseppe.

Info, costi e prenotazioni: www.ambientecultura.it 3397349949 (solo sms) - 3426433395 (solo sms).

Sabato 8 agosto

Ore 15.00 – 16.00 e 17.00 Salita al campanile della Cattedrale di San Lorenzo. Le guide del Museo Diocesano offrono l’opportunità di salire sulla torre campanaria, una sorprendente doppia struttura alta 45 metri, e di conoscere la storia della Cattedrale, con un approfondimento sulla storia del patrono San Lorenzo. Prenotazione obbligatoria.

Info, costi e prenotazioni: mudialba14@gmail.com 3457642123.

Domenica 9 agosto

Ore 10.00 Campanili Stellati. Underground urban experience. Un viaggio nel tempo alla scoperta dei lati nascosti di Alba. Tour con guida turistica e archeologo alla ricerca delle testimonianze ancora visibili che raccontano il glorioso passato di Alba Pompeia.

Il tour prosegue al Museo Diocesano, al percorso sotterraneo della Cattedrale di San Lorenzo e si conclude con la salita sul campanile della Cattedrale. Prenotazione obbligatoria.

Info, costi e prenotazioni: associazionecollineculture@gmail.com 3491573506.

Domenica 9 agosto

Ore 11.00 e 15.30 Il Gioco della Città. Sperimenta la Chiesa dei Giochi. Scova l'indizio nascosto nelle vie del centro storico con l’aiuto di una guida. In palio lo “scrigno con i tesori del territorio” e in omaggio la salita al campanile di San Giuseppe.

Info, costi e prenotazioni: www.ambientecultura.it 3397349949 (solo sms) - 3426433395 (solo sms).

Venerdì 7, sabato 8, domenica 9 agosto

Dehors sotto le stelle. Sfiziosi aperitivi e cene a lume di candela nei locali del centro storico che hanno aderito all’iniziativa, in assoluta sicurezza e nel rispetto dei protocolli sanitari.

“Lunedì 10 agosto, festa di San Lorenzo”

Ore 10.30 Celebrazione Eucaristica nella Cattedrale di San Lorenzo in onore del Santo, presieduta dal Vescovo Mons. Marco Brunetti e alla presenza dei Sacerdoti della Diocesi e dei Diaconi.

Ore 21.00, all’Arena Guido Sacerdote, cortometraggio “Benvenuti al Sociale”

Proiezione in prima visione del video realizzato dal regista albese Emanuele Caruso, con le musiche del compositore Remo Baldi.

Il cortometraggio, scritto insieme all'autore Marco Domenicale, è una piccola produzione cinematografica che, attraverso le immagini, racconta la storia di un piccolo gioiello: il Teatro Sociale G. Busca di Alba.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Ore 21.30, all’Arena Guido Sacerdote, “Le più belle musiche da film”

Agile viaggio nella musica da film, spaziando da Morricone a Wiliams e Vangelis, nelle trascrizioni del maestro Paolo Paglia per strumenti ad arco, con il V.I.T.R.I.O.L. Ensemble e il soprano Daniela Pellerino.

Tra le composizioni saranno eseguiti i temi conduttori di C'era una volta l'America, Il segreto del Sahara, Mission, C'era una Volta il west, Imperial March, Indiana Jones e Schindler List, The conquest of Paradise e molti altri.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

In caso di maltempo gli appuntamenti si svolgeranno nella chiesa di San Domenico.

MUSEO CIVICO FEDERICO EUSEBIO

Il Museo è aperto dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

Ore 15.30 e 17.00 “Famiglie al Museo… speciale San Lorenzo” Nelle sale museali sono allestite tre diverse cacce al tesoro della durata di un’ora: “La storia dei mestieri” per la sezione di Archeologia preistorica, “La vita dei romani” per la sezione di Archeologia romana, “Un territorio da scoprire” per la sezione di Scienze naturali. Ogni famiglia sceglierà un solo percorso-gioco, che svolgerà in sicurezza (sarà presente una sola famiglia per sezione) e con l’aiuto di un operatore museale.

Ore 18 visita guidata “Tra la terra e il cielo. Torri e archeologia a San Lorenzo”. Visita guidata inedita alla scoperta della storia medievale della città di Alba attraverso alcuni dei reperti mai esposti al pubblico, conservati nei magazzini del Museo. L’età romana, i cambiamenti del paesaggio urbanistico cittadino, i ritrovamenti più importanti dell’età altomedievale, foto, storie e curiosità fino alla costruzione delle celebri torri!

Prenotazione obbligatoria museo@comune.alba.cn.it 0173292473

CHIESA DI SAN GIUSEPPE

La chiesa, il percorso archeologico musealizzato ed il campanile, sono aperti dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

Info: segreteria.centrosangiuseppe@gmail.com 0173293163

Durante l'orario di apertura della chiesa è possibile ritirare il kit per effettuare Il Gioco della Città. Sperimenta in tutta autonomia il gioco didattico per le vie del centro storico, conquista lo “scrigno con i tesori del territorio” e sali in cima al campanile di San Giuseppe per guardare la città con occhi nuovi.

Prenotazione obbligatoria www.ambientecultura.it 3397349949 (solo sms) 342 6433395 (solo sms).

ALBA SOTTERRANEA

Ore 10.00 - 11.00 - 15.00 - 16.00 e 17.00 Il passato è sotto ai tuoi piedi! Scopri le radici sotterranee della città in compagnia di un archeologo professionista. Il biglietto include l'ingresso al Museo civico F. Eusebio e lo sconto per salire sul campanile della chiesa di San Giuseppe.

La prenotazione è obbligatoria, entro il giorno precedente. Ritrovo 15 minuti prima di fronte all'Ente turismo in p.za Risorgimento 2.

Prenotazione obbligatoria www.ambientecultura.it 3397349949 (solo sms) 342 6433395 (solo sms).

MUSEO DIOCESANO

Il Museo è aperto dalle 14.30 alle 18.30.

Ore 20.00 - 21.00 e 22.00 Speciali visite guidate al Campanile della Cattedrale per ammirare da 45 metri di altezza la città illuminata. Le guide del Museo Diocesano offrono l’opportunità di scoprire la sorprendente doppia struttura campanaria con una visita guidata attraverso la storia della Cattedrale. Contestualmente all’apertura straordinaria del campanile, sarà possibile visitare il Museo della Cattedrale.

Prenotazione obbligatoria mudialba14@gmail.com 3457642123.