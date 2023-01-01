Dai richiami degli uccelli al bramito dei cervi: la Valle Varaita si prepara all'autunno

CUNEO CRONACA - Sono quattro gli appuntamenti in programma nella seconda metà di settembre nell’ambito di “Emozioni & Avventura in Valle Varaita”, il calendario di iniziative promosso dall’Unione Montana Valle Varaita. Le proposte, tutte a partecipazione gratuita, si rivolgono a pubblici differenti e accompagnano verso l’autunno con attività dedicate alla conoscenza della natura e degli animali, alla cultura e alla riflessione sul rapporto tra uomo e ambiente. Si comincia sabato 19 settembre con un’escursione di birdwatching a Valmala, seguita domenica 20 da una passeggiata animata per famiglie a Piasco. Venerdì 25 settembre, sempre a Piasco, è in programma una conferenza dedicata al Cantico delle Creature, mentre sabato 26 il Bosco dell’Alevè ospita una camminata serale per ascoltare il bramito dei cervi.

Alle ore 15 di sabato 19 settembre, con ritrovo nei pressi del rifugio Dusman in località Pian Pietro di Valmala, municipio di Busca, prende il via un’escursione guidata dedicata al birdwatching e all’ascolto dei canti degli uccelli, accompagnata dall’ornitologo Luca Giraudo. L’attività, di facile fruizione, permette di osservare gli uccelli nel loro ambiente naturale e di approfondirne la conoscenza con un approccio scientifico accessibile a tutti. Nel corso della camminata saranno affrontati temi legati alla biologia delle diverse specie, alle loro abitudini, alle strategie migratorie, alle caratteristiche del piumaggio e alle capacità di volo. A disposizione dei partecipanti ci saranno anche materiali didattici e guide per il riconoscimento delle specie. Chi lo desidera potrà inoltre proseguire l’esperienza, dopo una pausa per la cena da organizzarsi in autononomia ed eventualmente prenotando presso uno dei locali nelle vicinanze, con l’ascolto dei canti e dei versi dei rapaci notturni. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al link QUI.

Domenica 20 settembre ci si sposta a Piasco con “C’è posto nel bosco... a Piasco – Alla scoperta della natura con il sarvanòt Pluf”, una passeggiata animata rivolta in particolare alle famiglie con bambini dai quattro ai dieci anni. Il ritrovo è previsto alle ore 9.45 nei pressi della cappella di Santa Brigida, in posizione panoramica sull’abitato. L’attività, della durata di circa due ore, è curata dagli operatori de La Fabbrica dei Suoni e accompagna i partecipanti in un viaggio tra natura e immaginazione, sulle tracce di folletti, gnomi, silfidi e ninfe. Protagonista è il sarvanòt Pluf, il folletto delle montagne della storia occitana “C’è posto nel bosco”, raccontata anche in lingua occitana. Le sue avventure conducono alla scoperta di come le caratteristiche di ciascuno possano concorrere alla ricchezza e alla completezza di una comunità. La storia è stata ideata originariamente per l’Anello di Pluf di Venasca, dove può essere seguita durante tutto l’anno attraverso sei pannelli ludico-educativi. Per la passeggiata sono consigliate scarpe da ginnastica o trekking, cappellino, giacca antivento o antipioggia e borraccia; è sconsigliato l’utilizzo di passeggini e carrozzine. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente al link QUI.

Venerdì 25 settembre alle ore 21 l’Ala della Pace di Piasco ospita invece la conferenza “Il Cantico di San Francesco poesia del mondo”, a cura di don Luca Margaria, filosofo e collaboratore delle parrocchie di Verzuolo e Costigliole Saluzzo. L’incontro propone una lettura poetico-filosofica del Cantico delle Creature, mettendo in dialogo filosofia, spiritualità e riflessione sul rapporto tra uomo e ambiente. Attraverso la prospettiva della fenomenologia contemporanea, il testo francescano viene osservato andando oltre una lettura soltanto romantica del rapporto di San Francesco con la natura, per riscoprirlo come un vero e proprio manifesto antropologico ed etico. Sole, luna, acqua, fuoco e terra diventano così elementi di una realtà condivisa nella quale l’essere umano è chiamato a riconoscersi come parte del mondo e non come semplice osservatore esterno. La conferenza è aperta a credenti e non credenti e a chi è interessato ai temi della filosofia, dell’ecologia e della spiritualità. La partecipazione è libera e non è richiesta la prenotazione.

Il quarto appuntamento è in programma sabato 26 settembre nel Bosco dell’Alevè ed è dedicato al tema del rapporto tra esseri umani e animali, espresso già da San Francesco nel suo Cantico e declinato attraverso una delle esperienze naturalistiche più caratteristiche dell’inizio dell’autunno: l’ascolto del bramito dei cervi. A fine settembre i maschi entrano infatti nella stagione riproduttiva ed emettono il loro potente richiamo per segnalare la propria presenza alle femmine e confrontarsi con gli altri esemplari. Il bramito risuona soprattutto nelle ore serali e notturne ed è uno dei suoni più riconoscibili dei boschi alpini in questo periodo dell’anno. L’escursione permette di ascoltarlo nel rispetto degli animali, accompagnando l’esperienza con spiegazioni sulla biologia del cervo, sulle sue abitudini e sui comportamenti legati alla stagione degli amori.

Il ritrovo è previsto alle ore 18 presso il Rifugio Alevè, in borgata Castello di Pontechianale. Accompagnati da una guida escursionistica ambientale qualificata, i partecipanti seguiranno un percorso ad anello che supera il rifugio Grongios Martre e prosegue in direzione del Lago Secco, senza raggiungerlo, per ricongiungersi poi all’itinerario di andata in località Peiro Grongetto. La camminata ha uno sviluppo complessivo di circa 5,5 chilometri e 400 metri di dislivello positivo. Una parte del percorso sarà affrontata dopo il calare del sole e sarà quindi obbligatorio avere con sé una torcia o pila frontale, oltre a indossare abbigliamento e calzature adatti alla montagna e alle temperature serali. L’attività richiede un minimo di allenamento ed è adatta anche a famiglie con bambini indicativamente dai 7-8 anni, purché già abituati a camminare sui sentieri. I posti disponibili sono 15 e la partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria al link QUI. Al termine dell’escursione chi lo desidera potrà fermarsi per la cena, a pagamento, insieme alla guida e agli altri partecipanti.

I quattro appuntamenti sono inseriti nel calendario “Emozioni & Avventura in Valle Varaita”, programma promosso dall’Unione Montana Valle Varaita per valorizzare storia e tradizioni locali, patrimonio ambientale e nuove modalità di scoperta del territorio. Da giugno a ottobre sono previsti oltre trenta eventi rivolti ad adulti, bambini e famiglie, suddivisi in cinque aree tematiche che uniscono natura, cultura, movimento e conoscenza delle peculiarità della valle. Il calendario completo e le informazioni sulle singole iniziative sono disponibili sul sito dell’Unione Montana Valle Varaita. Le iniziative sono finanziate con i fondi FOSMIT della Regione Piemonte, Annualità 2024, ex L. n. 234/2021, art. 1, commi 593 e 595, Decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie dell’11 dicembre 2024 – Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

Per le attività all’aperto ci si riserva l’opzione di modificare o annullare il programma, a ridosso della data, in base alle condizioni meteorologiche. In caso di previsioni sfavorevoli, verrà data comunicazione preventiva agli iscritti.