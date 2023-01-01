Dai manieri medievali ai giardini storici: in Granda un Ferragosto immersi nella bellezza

CUNEO CRONACA - Il lungo weekend di Ferragosto si trasforma, anche quest’anno, in un’occasione unica per scoprire la bellezza del Piemonte attraverso il circuito di Castelli Aperti, che in occasione della trentesima edizione propone un ricchissimo calendario di aperture straordinarie in tutte le province della regione. Da venerdì 15 a domenica 17 agosto, oltre sessanta dimore storiche, castelli, borghi, ville, musei e collezioni accoglieranno il pubblico con visite guidate, percorsi tematici, degustazioni e mostre.



In un periodo tradizionalmente dedicato alla vacanza e alla scoperta, Castelli Aperti invita a rallentare e ad immergersi nel fascino di luoghi fuori dal tempo: manieri medievali, residenze nobiliari, musei nascosti, torri panoramiche e giardini storici diventano protagonisti di un viaggio emozionante nella storia e nella cultura piemontese.

Ogni visita è un invito alla scoperta lenta e consapevole, un momento di incontro con la memoria, l’arte e il paesaggio, un modo diverso per celebrare il Ferragosto, lontano dalla folla e vicino alla bellezza autentica del Piemonte.



Nel Cuneese il calendario si fa fittissimo: tra le grandi attrazioni il Castello della Manta, la Castiglia di Saluzzo, il Museo del Vino di Barolo, il Castello Reale di Govone e l’intimità di borghi come Pamparato, Priero e Verzuolo.

Ad Alba il Museo Diocesano sarà aperto con orario 14.30 – 18.30. Ingresso: intero 5€.

A Barolo si potranno visitare il Castello Falletti e il WIMU, aperti dalle 10.30 alle 19.00. Ingresso: intero 9€, ridotto 7€.

A Bra saranno visitabili diversi luoghi: la Zizzola, aperta dalle 10.00 alle 18.00 con ingresso gratuito; il Museo Civico Craveri e il Museo di Palazzo Traversa, entrambi con orari 10.00-12.30 e 14.30-17.30. Ingresso singolo 5€, cumulativo 10€.

A Busca, il Castello del Roccolo (nella foto) sarà visitabile il 17 agosto dalle 14.30 alle 19.00. Ingresso: intero 6€, ridotto 4€.

A Caraglio, Il Filatoio sarà aperto con visite guidate alle ore 11.00, 15.30 e 17.30. Ingresso: intero 9€.

A Cherasco, il Palazzo Salmatoris accoglierà i visitatori dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.

A Corneliano d’Alba sarà possibile visitare la torre solo su prenotazione con almeno due giorni di anticipo ai numeri 338 9654524 o 340 8026232.

A Dronero, il Museo Civico Luigi Mallé sarà aperto dalle 15.00 alle 19.00. Ingresso gratuito.

A Fossano, il Castello dei Principi D’Acaja sarà visitabile con tour alle ore 11.00, 15.00 e 16.30. Info e prenotazioni: Numero Verde 800 210 762 o Tel. 0172 601 60 – iatfossano@visitcuneese.it. Ingresso: intero 5€, ridotto 3€.

A Govone, il Castello Reale sarà aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00. Ingresso: intero 7€, ridotto 5€.

A Magliano Alfieri, il Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio sarà visitabile con orario 10.30-18.30. Ingresso: 5€ per un museo, 7€ per entrambi.

A Manta, il Castello della Manta sarà aperto dalle 11.00 alle 19.00. Ingresso: intero 11€, visita guidata 15€.

A Mombasiglio, il Museo Bonaparte sarà aperto dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso: intero 8€, ridotto 6€.

A Pamparato, il Borgo e il Castello saranno visitabili su prenotazione alle 10.30 e 15.30.

A Priero, il Borgo e la Torre Medievale saranno accessibili su prenotazione (Tel. 3331714232, torre@prieroturismo.it). Ingresso: intero 4€.

A Roddi, il Castello si potrà visitare esclusivamente con guida nei seguenti orari: 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30. Ingresso: intero 6€.

A Saluzzo, apertura straordinaria per molti siti: Casa Cavassa, Casa Pellico, La Castiglia, Torre Civica e Pinacoteca Olivero, Villa Belvedere.

A Savigliano, si potranno visitare il Museo Civico Olmo, la Gipsoteca Calandra, Palazzo Muratori Cravetta e la Torre Civica. Quest’ultima su prenotazione al 0172 370736.

A Serralunga d’Alba, il Castello sarà visitabile solo con guida negli orari 10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 14.30, 15.15, 16.00, 16.45, 17.30. Ingresso: intero 6€, ridotto 3€.

A Verzuolo, il Castello sarà aperto il 15 agosto con visite guidate alle 10.30, 11.30, 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00. Ingresso: intero 7€.