Da Vernante a Robilante, due giorni per scoprire da vicino l'energia sostenibile

CUNEO CRONACA - Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna in tutta Italia il 17 e 18 aprile il Green Energy Day, la grande giornata dedicata alla transizione energetica promossa dal Coordinamento FREE insieme a Legambiente e alle principali associazioni delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile, del mondo ambientalista e dei consumatori.

Nel 2026 l’evento raddoppia e si terrà venerdì 17 e sabato 18 aprile, offrendo a cittadini, famiglie e studenti l’opportunità divisitare gratuitamente impianti alimentati da fonti rinnovabili e aziende che hanno realizzato interventi di efficienza energetica, osservandone concretamente il funzionamento, l’integrazione nel paesaggio e il contributo alla decarbonizzazione. Tutte le iniziative (in continuo aggiornamento) sono consultabili QUI.

In Piemonte sono al momento sei le visite in programma tra la provincia diCuneo e Torino, che si uniranno ai tanti eventi in programma anche nel resto della Penisola. Venerdì 17, a Vernante, sarà possibile scoprire, attraverso una visita guidata, l’impianto di teleriscaldamento di Edison Next Teleriscaldamento. Un’opportunità per vedere in diretta come funziona la filiera legno-energia, assistendo alla cippatura e al caricamento del cippato nel deposito della centrale.

Venerdì 17 e sabato 18 aprile, a Robilante, l’impianto fotovoltaico GESCO SpA - Sibelco Italia aprirà al pubblico per una visita alla scoperta dei vantaggi dell’energia solare in termini di risparmio, riduzione delle emissioni e indipendenza dalla rete. Nella due giorni del Green Energy Day è previsto un percorso guidato che partirà dallo stabilimento Sibelco Italia, con un’introduzione alle attività e ai processi energetici, e proseguirà al campo fotovoltaico per approfondirne funzionamento, tecnologie e benefici per il territorio. Un’occasione per conoscere da vicino una realtà innovativa, capace di produrre energia anche nei mesi invernali grazie a una tecnologia che sfrutta il riflesso della neve. Sabato 18 aprile, a San Giorgio Canavese (TO), sarà possibile visitare l’impianto CVA EOS Cava Toppetti, una centrale solare con una potenza elettrica di 10,98 MW.

Inoltre, presso lo stesso impianto sono state organizzate due ulteriori iniziative: venerdì 17 saranno coinvolte due classi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Piero Martinetti” e sabato 18 è in programma un’ulteriore visita per le persone socie di Legambiente. Entrambe le visite sono già al completo.

“Per il terzo anno consecutivo il Green Energy Day - dichiara Attilio Piattelli, presidente del Coordinamento Free - continua a svolgere un ruolo strategico, perché consente ai cittadini di avvicinarsi agli impianti, comprenderne il funzionamento, valutarne i benefici concreti e sviluppare una maggiore consapevolezza. Informazione, trasparenza ed esperienza diretta sono strumenti fondamentali per superare diffidenze e costruire un consenso solido e informato attorno alla transizione energetica. Si tratta di azioni quanto mai necessarie affinché efficienza energetica e fonti rinnovabili possano progredire al ritmo richiesto dagli obiettivi del PNIEC al 2030, soprattutto in un contesto in cui servirebbero politiche più stabili e di lungo periodo. Proprio per questo il Green Energy Day 2026 assume un valore ancora più rilevante: non è solo un momento di incontro e partecipazione, ma un’occasione concreta per diffondere conoscenza, superare ostacoli culturali e territoriali e rafforzare il sostegno pubblico verso un modello energetico sostenibile, sicuro ed economicamente vantaggioso per tutti”.

I cittadini, le famiglie e le scuole interessati a partecipare alle visite organizzate nel weekend delGreen Energy Day 2026 possono consultare la mappa sul sito e seguire le indicazioni riportate nei dettagli delle iniziative in programma.