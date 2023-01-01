Da venerdì in arrivo il maltempo: l'anticiclone lascia spazio a pioggia e neve sulle Alpi

CUNEO CRONACA - Un promontorio anticiclonico di matrice africana si estende sul Mediterraneo centrale fino ai Balcani, garantendo condizioni di tempo stabile sul Piemonte per la giornata odierna.

Dal pomeriggio di venerdì - fa sapere Arpa Piemonte - il progressivo avvicinamento di una vasta depressione atlantica determinerà un graduale peggioramento del tempo, con deboli precipitazioni sul settore meridionale, in intensificazione e estensione a gran parte della regione in serata e fino alla mattinata di sabato.

Le precipitazioni proseguiranno, a carattere intermittente, nel pomeriggio e si faranno nuovamente più diffuse nelle ore centrali della giornata di domenica; i fenomeni più intensi e persistenti sono attesi al confine con la Liguria e tra Verbano e Novarese. La quota neve sarà sui 2000-2200 metri, in lieve calo sui 1800-2000 metri domenica.

Venerdì 14 novembre

Nuvolosità: al mattino cielo sereno o velato sulle Alpi, grigio in pianura e sull'Appennino per la presenza di nubi basse. Dal primo pomeriggio aumento della nuvolosità su tutti i settori fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso in serata.

Precipitazioni: al mattino debole pioviggine sui settori al confine con la Liguria, in intensificazione nel pomeriggio e estensione a tutta la regione in serata. Quota neve sui 2000-2200 metri sulle Alpi.

Zero termico: in sensibile diminuzione in serata fino a 2600-2800 m, con valori sui 2500 metri sulle Alpi.

Venti: moderati o forti in montagna, da sudovest sulle Alpi e da sud sull'Appennino; deboli prevalentemente da nordest altrove.

Sabato 15 novembre

Nuvolosità: cielo nuvoloso o molto nuvoloso con parziali schiarite sulle Alpi nel pomeriggio.

Precipitazioni: deboli o moderate diffuse fino all'alba; deboli sparse e intermittenti nelle ore successive con fenomeni più persistenti sull'Appennino. Quota neve sui 2000-2200 metri.

Zero termico: in lieve calo a nord sui 2400-2600 metri e stazionario sui 2700-2800 metri a sud.

Venti: moderati o localmente forti in montagna, da sudovest sulle Alpi e da sud sull'Appennino; deboli prevalentemente da est altrove, con rinforzi sulle pianure settentrionali al mattino.

Domenica 16 novembre

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: deboli o moderate diffuse, con valori localmente forti al confine con la Liguria. Quota neve in calo sui 1800-2000 metri.

Zero termico: in calo, sui 2200 metri sulle Alpi e sui 2500 metri altrove.

Venti: moderati o localmente forti in montagna, da sud-ovest sulle Alpi e da sud sull'Appennino; deboli prevalentemente da est, nord-est,

con rinforzi sul settore settentrionale.