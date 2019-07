A Ceva con Tanchi Michelotti "ArtCaffè" chiama i talenti a raccontarsi negli spazi di casa

Venerdì 26 luglio, alle 18.30, presso il Giardino di Casa Michelotti a Ceva (via Consolata 36), il pittore cebano "Tanchi" Michelotti sarà protagonista di una chiacchierata con Raffaella Gallo, ideatrice di "ArtCaffè". L’evento fa parte degli “Appuntamenti Azzoaglio” promossi dal Banco Azzoaglio di Ceva. L’ingresso è libero e si concluderà con un aperitivo.

“Tanchi Michelotti rappresenta una figura di cui tutta la comunità cebana deve andare fortemente orgogliosa – commenta Erica Azzoaglio, amministratrice dell’omonimo Banco –. Si tratta di un artista che ha dato tantissimo al nostro territorio e questo appuntamento, che abbiamo fortemente voluto inserire nella nostra rassegna di eventi, vuole rappresentare, in qualche modo, una sorta di tributo, di ringraziamento ed un modo per ricambiare, seppur in minima parte, l’amore e l’affetto per il territorio che lui ha dimostrato. Ci fa piacere che Tanchi continui la stagione italiana della rassegna "ArtCaffè", poiché se da un lato al Banco sta a cuore promuovere le eccellenze culturali ed artistiche del territorio, riteniamo sia altrettanto importante esportarle verso l’estero e far sì che beneficino di un afflato internazionale”.

Raffaella Gallo è una cebana che vive a Shanghai, e che in terra cinese ha ideato "ArtCaffè", un’iniziativa attraverso la quale, nel suo salotto di casa, artisti da tutto il mondo si raccontano e presentano la propria attività professionale. Un format del tutto originale che Raffaella Gallo ha voluto portare in Italia per creare un ponte tra il suo paese di origine e la Cina. “Coinvolgere il Banco Azzoaglio è stata una scelta dettata dal riconoscimento del grande impegno con cui gli Appuntamenti Azzoaglio sono attivi sul territorio – commenta Raffaella Gallo -. La volontà è quella di riproporre qui l’atmosfera dell’"ArtCaffè" e di creare un canale attraverso cui presentare a Shanghai il pregevole lavoro dei nostri artisti locali”.

Il primo appuntamento in collaborazione con il Banco Azzoaglio sarà a Ceva, a casa del pittore Tanchi Michelotti. Un artista tanto eclettico quanto riservato, un intellettuale attento che, immerso nel mondo creativo della sua casa cebana, da oltre sessant’anni dà forma e vita alla sua arte figurativa ed alle sue straordinarie opere. Un personaggio talvolta schivo, riservato e piuttosto restìo a parlare di sé. Anche e soprattutto per questo assume particolare rilevanza ed interesse questa chiacchierata nel suo giardino di casa, all’interno della quale anche il pubblico presente potrà prendere attivamente parte alla conversazione, e che si concluderà con un aperitivo.