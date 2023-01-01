Da Satie a de Falla, domenica a Cuneo un viaggio musicale tra Francia e Spagna

CUNEO CRONACA - Domenica 29 marzo, alle 16.30, lo Spazio Incontri della Fondazione CRC di Cuneo ospiterà “Impressioni di Francia e Spagna”, nuovo appuntamento musicale con protagonisti Tullio Zorzet al violoncello e Helga Anna Pisapia al pianoforte. La rassegna è organizzata da Incontri d’Autore e Amici della Musica di Savigliano, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Fondazione CRC, della Fondazione CRT, di Banco Azzoaglio e con il patrocinio del Comune di Cuneo.

Il concerto proporrà un itinerario sonoro tra Francia e Spagna, attraversando pagine tra le più suggestive del repertorio tra Otto e Novecento. In programma la celebre Gymnopédie n. 1 di Erik Satie, la Suite Populaire Espagnole di Manuel de Falla, con i brani El Pano Moruno, Nana, Canciòn, Jota, Asturiana e Polo, quindi la Pavane e Après un rêve di Gabriel Fauré. Spazio anche a Claude Debussy con Claire de lune, eseguita al pianoforte solo, e a Saint-Saëns con Allegro appassionato. Il programma proseguirà con Pièce en forme de Habanera di Maurice Ravel, Andaluza di Enrique Granados e La Oraciòn del Torero di Joaquín Turina.

Tullio Zorzet, completati gli studi con il maestro Libero Lana, già violoncellista del celebre Trio di Trieste, ha vinto giovanissimo una borsa di studio che gli ha permesso di perfezionarsi con il grande violoncellista Rocco Filippini e con il violinista Angelo Stefanato per la musica da camera alla Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo. Dal 1990 al 2024 è stato primo violoncello dell’Orchestra del Teatro G. Verdi di Trieste, dove ha suonato sotto la direzione di maestri come Daniel Oren, Gary Bertini, Neville Marriner, Gustav Kuhn e Donato Renzetti, ricoprendo anche ruoli solistici. In duo con pianoforte ha tenuto numerosi concerti in Italia e all’estero, dal Ravello Festival a Romania, Spagna, Austria, Francia e Croazia. Ha inoltre realizzato registrazioni per la Rai, per la Radio Slovena di Lubiana e per diverse etichette discografiche. Di recente uscita un suo cd in duo dedicato alle composizioni per violoncello e pianoforte di Robert Schumann.

Di origine amalfitana, Helga Anna Pisapia si è diplomata in pianoforte nel 1993 con il massimo dei voti al Conservatorio di Salerno, sotto la guida del maestro Giancarlo Cuciniello, perfezionandosi successivamente con M. Bertucci, A. Hintchev e M. Campanella. Ha debuttato a vent’anni al Teatro Verdi di Salerno e da allora ha tenuto concerti in numerose città italiane, da Amalfi a Bergamo, da Torino a Roma, passando per Ravello, Trieste, Reggio Calabria, Udine e Grosseto. Intensa anche l’attività internazionale, con esibizioni in Austria, Germania, Spagna, Romania, Francia, Slovenia, Croazia e Polonia. Vincitrice di concorsi pianistici a livello nazionale, sia da solista sia nella musica da camera, ha inciso con Tullio Zorzet un cd dedicato ai lavori di Schumann per pianoforte e violoncello. Nel 2014 ha registrato un Notturno di Chopin per il film “La crudeltà del mare” del regista Rodolfo Bisatti, premiato in importanti festival cinematografici. Accanto all’attività concertistica porta avanti anche quella didattica e organizza il Festival Internazionale di musica da camera “Concerti al Castello” nei castelli più belli del Friuli Venezia Giulia.

Per informazioni e biglietti è possibile scrivere a incontridautore@yahoo.it oppure contattare i numeri 333.4984128 e 393.3314628.