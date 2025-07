Weekend in ripresa sulla Granda: da sabato torna il sole e le temperature salgono

CUNEO CRONACA - Un minimo depressionario sulla Francia mantiene tempo moderatamente instabile sul Piemonte, con rovesci e temporali che torneranno a interessare la regione, in particolare sui settori alpini occidentali, meridionali, Appennino e Cuneese. Sull'alto Piemonte e le restanti zone di pianura le piogge saranno meno probabili, ma non escluse.

Sabato - fa sapere Arpa Piemonte - la bassa pressione avanzerà lentamente verso il medio-alto Adriatico, lasciando condizioni maggiormente stabili e soleggiate, fino a buona parte della giornata di domenica. Sarà possibile comunque qualche rovescio pomeridiano, di intensità modesta, sui settori alpini nordoccidentali, e qualche temporale a est per l'ingresso di correnti da nord più fresche.

Lunedì previsione ancora incerta, ma con possibili condizioni di Foehn settentrionale. Le temperature massime torneranno a salire nel weekend.

Sabato 26 luglio

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso al mattino, parzialmente nuvoloso nel pomeriggio per sviluppo di nubi cumuliformi su Alpi e Appennini. Schiarite ampie in serata.

Precipitazioni: nel pomeriggio possibili rovesci sulle zone alpine nordoccidentali e temporali tra la pianura orientale e l'Appennino.

Zero termico: in progressivo rialzo fino a circa 3500-3800 metri.

Venti: da nord in montagna, in progressivo rinforzo nel corso della giornata. Verso sera possibili condizioni di Foehn nella valli alpine nordoccidentali. In pianura prevalenza deboli variabili.

Domenica 27 luglio

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso al mattino; nel pomeriggio nubi in aumento a partire dall'area alpina, con cielo parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni: nel pomeriggio possibile qualche modesto rovescio sulle Alpi occidentali e in serata sulle zone orientali.

Zero termico: in calo nel corso del pomeriggio fino ai 3200-3500 metri in tarda serata.

Venti: da nord o nordovest in montagna, deboli, ma con venti di Foehn nelle alpine. In prevalenza deboli variabili in pianura, da sud su Astigiano e Alessand possibili venti di Foehn in uscita dalle valli alpine in serata.

Lunedì 28 luglio

Nuvolosità: poco o parzialmente nuvoloso al mattino, parzialmente nuvoloso al pomeriggio con maggiore nuvolosità a est.

Precipitazioni: nella notte possibili rovesci o temporali a est, poi pausa asciutta in mattinata; possibili nuovi rovesci sparsi nel pomeriggio.

Zero termico: in calo fino a circa 3000-3200 metri.

Venti: venti da nord in rinforzo in montagna e sull'area orientale, con condizioni di Foehn settentrionale.