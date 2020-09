Da Mondovì la soluzione per rendere visitabili ("su richiesta") i beni culturali inaccessibili

CUNEO CRONACA - Investire nel capitale umano, sostenere e supportare progetti culturali di qualità, contribuire a mantenere viva la relazione con i territori, sono solo alcuni degli obiettivi di Funder35, iniziativa nata nel 2012 nell’ambito della Commissione per le Attività e i Beni Culturali dell’Acri (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Italiane), che in sei anni di attività ha investito, alimentato e supportato circa 300 imprese culturali senza scopo di lucro, che operano principalmente nell’ambito della produzione artistica e delle attività culturali.

Oggi Funder35 si avvale della collaborazione di Fondazione Sviluppo e Crescita Crt dando vita a CROWDFUNDER35, il primo progetto di crowdfunding realizzato con il supporto di Eppela e rivolto a tutte le imprese che attualmente costituiscono la comunità di Funder35, per sostenere le migliori organizzazioni nella produzione e realizzazione delle loro attività artistiche e culturali, e accompagnarle con un percorso formativo finalizzato ad accrescerne le competenze.

Tra i progetti candidati, provenienti da 11 Regioni italiane - Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Toscana, Veneto, Emilia Romagna, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Puglia - sono 21 quelli selezionati che dal 14 settembre diventeranno oggetto di altrettante campagne di crowdfunding su Eppela. Tra questi, i progetti che raggiungeranno attraverso la campagna di crowdfunding l’obiettivo prefissato o raccoglieranno un importo pari almeno al 50% del budget richiesto, saranno cofinanziati da Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, che raddoppierà quanto raccolto fino a un importo massimo di 5.000 euro per progetto.

La prima call, online dal 14 settembre al 23 ottobre, comprende cinque iniziative che si sviluppano sui territori di Piemonte, Lombardia, Basilicata e Toscana. Tra queste, REVELIA - l’arte svelata a cura dell’azienda di Mondovì (Cuneo) Kalatà, un’app pensata per rendere visitabili dal pubblico i beni artistici e culturali italiani finora inaccessibili perché, materialmente, le istituzioni e le associazioni non hanno le risorse necessarie per garantire la salvaguardia e la fruizione del bene.

Revelia consente di visitare beni culturali "on demand" (cioè a richiesta), al raggiungimento di determinate soglie di partecipazione, permettendo da un lato agli Enti di ottimizzare i costi di gestione, dall’altro favorendo meccanismi virali di promozione, facendo leva sul ruolo attivo dei potenziali visitatori, interessati a raggiungere le soglie minime di partecipazione alle proposte. In questo modo l’utente potrà scegliere il bene da visitare e opzionare una o più date fra quelle disponibili: la visita sarà confermata e l'importo addebitato sulla propria carta di credito solo al raggiungimento della soglia minima di partecipazione.

Tra i mesi di settembre e ottobre 2020 - si legge nella campagna - sperimenteremo la nostra piattaforma di prenotazione su alcuni beni della provincia di Cuneo particolarmente suggestivi e affascinanti: la Cappella Antica di San Magno (Castelmagno), l’Agenzia e la Banca del Vino di Pollenzo (Bra), il Castello medioevale di Prunetto e il Giardino iniziatico del Senatore Borelli di Boves.

QUI la campagnadi crowdfunding online fino al 23 ottobre.