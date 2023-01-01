Da giovedì riapre l'ingresso principale del "Carle" di Cuneo: trasferiti cassa, accoglienza e vigilanza

CUNEO CRONACA - A partire dalle 6:15 di giovedì 16 luglio, sarà ripristinato l’ingresso principale del Presidio Ospedaliero “A. CARLE”. Contestualmente, verranno trasferiti presso la nuova sede il Servizio Accettazione Cassa, il Servizio Accoglienza e Informazioni e il Servizio di Vigilanza.

Da tale data, utenti, accompagnatori, visitatori e tutto il personale potranno accedere alla struttura utilizzando l'ingresso principale. Per consentire il completamento delle attività di ripristino, il Servizio Accettazione Cassa verrà trasferito mercoledì 15 luglio con una chiusura anticipata straordinaria alle ore 15:30.