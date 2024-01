Da "Fai entrare il sole" l'appello per aiutare le case di riposo del Piemonte e della Granda

CUNEO CRONACA - “Fai entrare il sole nelle case di riposo: aiutaci a non chiudere”. A partire da questo appello l’associazione “Fai entrare il sole”, ente del terzo settore con sede a Fossano, ha organizzato una conferenza stampa per presentare il progetto di raccolta fondi a sostegno delle case di riposo e residenze per anziani del territorio.

Il progetto prende le mosse dalle gravi difficoltà in cui versano molte case di riposo del nostro territorio, soprattutto le strutture più piccole, alle prese con bilanci in rosso e mancanza di personale infermieristico. Situazione esplosa dopo i due anni di pandemia da Coronavirus e ulteriormente aggravata dai massicci rincari delle bollette per l’energia. L’associazione “Fai entrare il sole” lancia un appello ad aziende, società di servizi, enti, affinché sponsorizzino e sostengano concretamente l’iniziativa di raccolta fondi a favore delle case di riposo.

Per sensibilizzare al problema nelle settimane scorse sono stati girati alcuni video che ritraggono gli anziani nelle case di riposo mentre si cimentano in canti e balli popolari, accompagnati ed animati dai cantanti Sonia De Castelli e Loris Gallo. I video sono stati registrati nelle strutture per anziani “F.lli Ariaudo” di Levaldigi, “Sant’Anna - Casa Sordella” e “Mons. Signori” di Fossano. Obiettivo dell’associazione è realizzare un dvd e distribuire online i video con le canzoni registrate.

La conferenza stampa è in programma venerdì 18 marzo, con inizio alle ore 17, nel Palazzo della Regione Piemonte, in piazza Castello a Torino. Interverranno: Alberto Cirio governatore del Piemonte, mons. Marco Brunetti vescovo di Alba e delegato dei vescovi di Piemonte e Valle D’Aosta per la Pastorale della salute, Antonello Cravero amministratore case di riposo e segretario di “Fai entrare il sole”, Paolo Toselli, geriatra e direttore sanitario.

Saranno inoltre presenti: Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale, Giuseppe Guerra direttore generale dell’Asl CN1, Alessia Margaria coordinatrice Rsa “F.lli Ariaudo” di Levaldigi e presidente dell’associazione, Sonia De Castelli e Loris Gallo, cantanti e presentatori.