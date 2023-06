Dalla Cicloappennina alla "Fausto Coppi" a Cuneo: ecco dove trovare Marta Bassino

CUNEO CRONACA - Domenica 4 giugno a Roma, in piazza Navona, ci sarà “Esercito & Sport”, manifestazione organizzata dall’Esercito Italiano in collaborazione con la FIDAL Lazio ed il Comune di Roma, in concomitanza col 162° anniversario di fondazione delle Forze Armate italiane. Questa speciale giornata di sport è stata progettata con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla pratica delle diverse discipline, che potranno essere provate dai partecipanti direttamente in piazza, sotto la guida vigile dei campioni militari dell’Esercito, tra i quali figura la campionessa cuneese Marta Bassino, ma anche gli atleti Lorenzo Simonelli, Sofiia Yaremchuck, Alice Mangione, il lottatre Abraham Conyedo, il ginnasta Flavio Cannone, la judoka Odette Giuffrida, il nuotatore Gabriele Detti, il pesista Mirko Zanni e altri ancora. Tantissimi gli sport in cui si potranno cimentare i partecipanti: dall’atletica leggera alla scherma, passando per il pugilato, il judo, il karate, il taekwondo, trampolino elastico, il sollevamento pesi ed il biathlon. Gli stand per la pratica delle attività sportive saranno attivi dalle ore 10 alle 19. Inoltre, dalle 14:30, gli atleti di punta del Centro Sportivo Esercito si esibiranno in piazza per mostrare ai partecipanti la pratica dei vari sport. Per info scrivere a stampa.csesercito@gmail.com.

Giovedì 8 giugno ore 20.30 appuntamento alla Sala Napoleonica delle Ville Ponti di Varese (piazza Litta 2), dove Marta Bassino si racconterà in una chiacchierata col giornalista Massimiliano Ambesi, storica firma e voce di Eurosport per le discipline invernali. L’evento è organizzato nel Premio Chiara Festival del Racconto ed è un appuntamento imperdibile, nel cuore della regione che tra meno di tre anni accoglierà le Olimpiadi invernali. Per info: clicca QUI.

Domenica 11 giugno ore 16.00 la Bassino presenzierà a “La partita più bella del mondo”, in programma allo stadio Malabailia di Canale (via Mombirone 44), incontro di calcio a fini benefici tra vecchie glorie del calcio locale affiancate da volti noti dello sport e dello spettacolo. Nell’occasione le sarà conferito il Premio Alter Ego Piemont. Per info: lapartitapiubelladelmondo.org.

Domenica 18 giugno Marta Bassino attende il pubblico a L’Aquila per la "green fondo" CicloAppennina, la prima pedalata mai realizzata in Italia che lega simbolicamente i chilometri percorsi dai partecipanti alla produzione di alberi per riforestare il Paese. L’evento è promosso da Misura (sponsor ufficiale di Marta, che da sempre fa dell’impegno ambientale un punto qualificante delle proprie attività, ed è proprio su questo che si fonda la partnership con lei) in compartecipazione con Legambiente, ViviAppennino e Appennino Bike Tour. La partenza è per le ore 8.30, il percorso si snoderà su due tracciati di 40 e 70 km su stradine asfaltate a bassa intensità di traffico. Per info e iscrizioni: cicloappenninamisura.it.

Sabato 24 giugno è la volta dell’evento propedeutico alla XXXIV edizione della granfondo “La Fausto Coppi” (al via l’indomani, 25 giugno), un circuito mozzafiato di 111 Km per più di 2500 metri di dislivello con partenza e arrivo a Cuneo, lungo le strade più belle della provincia Granda. E proprio nel centro del capoluogo, attorno a piazza Galimberti, ci sarà un vasto allestimento di stand tematici: dalle 15 alle 18 si potrà incontrare Marta Bassino in giro all’interno del “villaggio”; sarà a disposizione per autografi e selfie con altri atleti del Centro Sportivo Esercito. Dalle 20 in poi sarà quindi protagonista di un talk sul grande palcoscenico allestito in piazza, inizialmente dedicato alla presentazione delle attese gare transfrontaliere “Speed Opening” sul Cervino – primo appuntamento con la velocità nella Coppa del Mondo 2023/24 – e poi ancora dalle 21.00, stavolta in collaborazione con Sky Sport. Per info: faustocoppi.net.