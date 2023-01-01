Da Cuneo alla spiaggia del Gaslini, il progetto che aiuta i bambini a dare un nome alle emozioni

CUNEO CRONACA - È stato inaugurato il nuovo percorso educativo-emozionale realizzato sulla spiaggia dell’Istituto Gaslini di Genova, tappa più recente del progetto "Blue Vibes: connettersi con la natura", promosso da ASD Sportification con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Il percorso, pensato per accompagnare i piccoli pazienti e le loro famiglie in un'esperienza di riconoscimento ed elaborazione delle emozioni, si snoda in quattro tappe – dal parco al Padiglione 16, dalla cappella fino alla spiaggia – ed è animato da Lumo, un piccolo folletto del bosco che guida grandi e piccoli lungo il cammino. Al centro dell'esperienza, un diario di bordo pensato come strumento interattivo di accompagnamento, e un video con narratore e Lumo in versione animata, raggiungibile tramite un semplice QR code lungo il percorso.

Un progetto che nasce da un'idea semplice ma potente: offrire, anche in un contesto ospedaliero, uno spazio di natura, gioco e rielaborazione emotiva, come supporto al percorso di cura dei piccoli pazienti. La spiaggia dell’Istituto Gaslini è infatti una delle pochissime spiagge al mondo all’interno di un ospedale pediatrico, un unicum che diventa oggi luogo di esperienza e benessere condiviso.

"L'umanizzazione delle cure è parte integrante della qualità dell'assistenza. Offrire ai bambini occasioni di contatto con la natura e strumenti che li aiutino a riconoscere ed esprimere le proprie emozioni significa accompagnare il percorso terapeutico con un'attenzione autentica alla persona. La spiaggia del Gaslini è un luogo straordinario e iniziative come questa ne valorizzano il potenziale, trasformandola in uno spazio dove cura, benessere e ambiente dialogano tra loro" ha commentato Giuseppe Spiga, vicedirettore sanitario dell'Istituto Gaslini.

Blue Vibes è la naturale evoluzione del precedente progetto "One Health: Percorsi educativo-esperienziali nel Parco Fluviale Gesso e Stura", che ha già coinvolto con successo il territorio cuneese attraverso i tre percorsi lungo il fiume Stura. Con l'apertura del sito genovese, il modello dimostra la propria replicabilità, estendendo l'approccio One Health – che lega salute umana, benessere e ambiente naturale – anche al contesto marino e ospedaliero.

Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e realizzato grazie a una rete di partner che include le associazioni Il Sogno di Tommi, Il Porto dei Piccoli e il Circolo Ricreativo CRIGG di Genova, il Parco Fluviale Gesso e Stura, SUISM – Università di Torino, le ASL Cuneo e numerose altre realtà, unite dall'obiettivo comune di promuovere benessere, inclusione e consapevolezza ambientale.

"Questo percorso rappresenta per noi un traguardo importante", dichiara Daniele Ghigo, Presidente di ASD Sportification. "Dimostra che un modello nato lungo un fiume può attraversare i territori e adattarsi a contesti diversi, mantenendo intatto il proprio cuore: prendersi cura delle persone attraverso la natura".