Da Cuneo al Sud del Libano: oltre 200 scatoloni di aiuti per chi ha bisogno

CUNEO CRONACA - Sono oltre 200 gli scatoloni di materiale raccolti nell’ambito della campagna benefica in favore delle popolazioni in difficoltà del sud del Libano. La risposta della città all’iniziativa - promossa dal 2° Reggimento Alpini “Brigata Alpina Taurinense” e sostenuta dal Comune di Cuneo - ha superato le aspettative: hanno contribuito alla raccolta 15 istituti scolastici e le cinque farmacie comunali. Queste ultime hanno collaborato fattivamente, fungendo anche da primo collettore del materiale che mercoledì 11 giugno è stato consegnato agli Alpini, riempiendo due furgoni.

Nei punti di raccolta cittadini è arrivata una grande quantità di indumenti e scarpe, giocattoli e materiale didattico, ma non sono mancati medicinali, materiali sanitari, pannolini e alimenti di prima necessità. Ora, il materiale donato verrà imballato, insieme a quello che è stato raccolto nel resto della provincia, per poi partire per il Libano a metà luglio. Sono state molte le realtà del territorio che hanno aderito alla campagna benefica. Ad occuparsi di trasporto e distribuzione alle popolazioni sarà la Brigata Alpina Taurinense, nell’ambito della missione UNIFIL.

Si stima che saranno una decina i container che verranno spediti via mare (dalla Liguria) a Mansouri, nel Sud del Libano. Il materiale sarà distribuito alle comunità più povere e bisognose: con l’inasprirsi del conflitto israeliano-palestinese a Gaza, infatti, si è registrato anche un innalzamento della tensione nel paese dei cedri e un peggioramento della situazione della popolazione civile.

“Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a tutte le scuole, famiglie e cittadini che hanno aderito alla campagna di raccolta benefica in favore delle popolazioni in difficoltà nel sud del Libano, così hanno contribuito a rendere possibile questa iniziativa. La generosità e solidarietà dimostrate dai cuneesi - ha detto la sindaca Patrizia Manassero - sono testimonianza della grande sensibilità e del senso di comunità che caratterizzano la nostra città. Il mio grazie va anche alle nostre Farmacie comunali, che hanno prontamente aderito alla campagna, e naturalmente al 2° Reggimento Alpini “Brigata Alpina Taurinense”, che concretamente farà arrivare il materiale alle popolazioni in sofferenza. È un tempo in cui abbiamo bisogno di contrastare la frammentazione e l’isolamento, a tutti i livelli, con la solidarietà e la cura".