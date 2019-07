Da Carlo Emanuele I agli alchimisti contemporanei: "Ars Regia" apre a Savigliano

Apre al pubblico venerdì 5 luglio al Múses, Palazzo Taffini d’Acceglio, in via Sant'Andrea 53, a Savigliano, in provincia di Cuneo, la mostra "Ars Regia. La Granda alchemica", curata da Enzo Biffi Gentili e promossa dall'associazione Le Terre dei Savoia. Si tratta del primo capitolo di un progetto espositivo biennale voluto da Le Terre dei Savoia per valorizzare insieme a Palazzo Taffini d’Acceglio (proprietà della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano) e Palazzo Cravetta (proprietà dell’Amministrazione Comunale che ha partecipato al sostegno e alla realizzazione dell’evento) che ospitano la mostra, anche altri contenuti locali di potenziale richiamo nazionale e internazionale.

La Granda alchemica permette al visitatore un'immersione culturale e sensoriale in una tradizione ermetica vivente in Piemonte: da Carlo Emanuele I Duca di Savoia al pittore e speziale Pinot Gallizio sino alle opere di artieri viventi. Aperta fino al 6 gennaio 2020, la mostra è articolata in otto sezioni: Le esequie alchemiche; L’anticamera ardente; Nel crogiuolo della Granda; Sei ermetici subalpini; Un Oratorio “eretico”; Alla ricerca dell’oro ceramico; L’aroma del Sacro; Le alchimie ludiche.

Orari: mercoledì-domenica 10-13 e 14-18 (ultima visita un'ora prima della chiusura)

Ingresso: 10 euro. Ridotto 8 euro dai 6 ai 12 anni, gruppi, categorie protette e possessori Torino + Piemonte Card. Gratuito per i bambini fino a 5 anni, accompagnatori disabili e possessori di Abbonamento Musei.