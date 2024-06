Da Caravaggio a Andy Warhol: ingresso scontato sulla prossima mostra a Mondovì

CUNEO CRONACA - Terminerà il prossimo 24 giugno la mostra “I Grandi Maestri del Barocco e Caravaggio” che ha fatto registrare più di 10.000 accessi. I visitatori dell’ultima settimana potranno usufruire di un ingresso scontato sulla prossima esposizione dedicata ad Andy Warhol.

Un viaggio in sessant’anni di storia dell’arte che ha permesso a più di 10.000 persone di scoprire uno dei periodi che ha maggiormente segnato la produzione artistica europea grazie ai chiaroscuri, ai toni forti, all’intensità e alla plasticità delle figure rappresentate. Questa, in breve, la filosofia che ha animato la mostra “I Grandi Maestri del Barocco e Caravaggio” in scena fino al 24 giugno prossimo a Mondovì nella ex chiesa di Santo Stefano. Una scenografia di assoluto livello che grazie a Piemonte Musei e all’associazione BeLocal tornerà ad ospitare un altro grande artista internazionale come Andy Warhol.

In attesa della nuova proposta che impreziosirà l’estate monregalese, allora, coloro che acquisteranno i biglietti della mostra su Caravaggio tra il 18 e il 24 giugno potranno godere di una speciale scontistica sull’esposizione dell’eclettico artista di Pittsburgh, considerato padre della Pop Art e tra le figure più influenti del XX secolo.

Ci sarà tempo, quindi, fino al 24 giugno prossimo per visitare le opere di Caravaggio, Rubens, Ribera, Giordano, Preti, Reni, Van Dyck, Da Cortona, Suttermans, Dolci, Furini e Sirani e garantirsi, così, un accesso privilegiato per Andy Warhol. Diverse le tipologie di ingresso: biglietto intero (10 euro) valido per un adulto; biglietto ridotto (8 euro) per over 65, giornalisti iscritti all’ordine, insegnanti, guide turistiche e accompagnatori dei diversamente abili; biglietto ridotto (6 euro) per gruppi, under 18, studenti universitari, Abbonamento Musei e convenzioni con Prato Nevoso e Santuario di Vicoforte; biglietto scuole (4 euro) con gratuità per l’insegnante accompagnatore; biglietto gratuito per bambini under 6 anni e diversamente abili.

La mostra sarà visitabile dal martedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00, il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00, nei giorni festivi dalle ore 10.00 alle ore 20.00 e il 24 giugno dalle ore 14.00 alle ore 20.00 Per ulteriori informazioni consultare il sito www.baroccoecaravaggio.it.