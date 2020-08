Da Bra a Porto Azzurro, un'estate perfetta: non fosse per quei temporali...

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Ormai è qualche pomeriggio che all'improvviso nuvole scure si avvicinano, il cielo brontola e annuncia temporale. I rami degli alberi si agitano e le foglie si stropicciano al vento. Quanta violenza! I goccioloni di pioggia, spinti dal vento, come pietre picchiano sui vetri: è la grandine. Ma come, questo tempo balzano, sempre più tropicale, vorrà già strapparmi l'estate di dosso?

I ricordi sbiaditi di estati elbane si ripropongono, accendo la memoria: eccomi bimba a Porto Azzurro, Isola d'Elba, nella casa di famiglia. La cameretta bianca e blu con la tappezzeria a fiorellini, sonnecchia, aspetta il nuovo giorno, ma io bimba impaziente, dalla persiana aperta solo un poco, sbircio l'orizzonte. Dov'è quel Sole birbante? Si sbrighi a mettere a letto quella capricciosa Luna, le canti la ninna nanna. Che diamine!

Ma all'improvviso, lampi e fulmini sfrangiano il cielo scuro, il fragore di un tuono mi fa sobbalzare, e potente mi rimbomba in petto. Non riesco con le manine a trattenere la persiana di legno pesante che sbatte con violenza. Giuliana, mia sorella, si rigira tra le lenzuola, infastidita e sonnecchiosa brontola strascicando le parole: “Uffaaa! Cos'è tutto sto fracasso? Che stai combinando?” “Io sono innocente, prenditela col temporale, è lui il fracassone".

La pioggia picchia forte, prende a schiaffi anche la pergola giù da basso, spettina, strappa le foglie che ricoprono il piano del lungo tavolo da pranzo: ecco un'originale tovaglia naturale, soffice e soprattutto anti macchia. Finito il pranzo, una ramazzata e via, per la gioia di mamma Gina e anche la nostra nel privarci delle sue prediche: “Avvicinate il piatto al tegame, non fate la via crucis con patacche di unto sulla tovaglia, e bla, bla, bla".

"Insomma, vuoi chiudere la finestra? Ficcati di nuovo a cuccia. E dormi!” tuona Giuliana. Certo, a cuccia come un cagnolino obbediente - penso. “Sono sveglia, e sono preoccupata. Dici che è già finita l'estate?”. "Insomma cosa stai farfugliando, lasciami dormire". Già, fa presto lei, se ne infischia: fa freddo, piove e magari l'estate sta finendo.

Mi vesto, brividi, pelle d'oca, sembra di essere in Piemonte. Indosso i pantaloni lunghi, la maglietta di cotone e poi ci vuole un bel golfino di lana, sì quello blu, con i bottoni che chiudono davanti, belli, luccicanti, di madreperla, ma sono così piccini, che quando arrivo al fondo mi avanza un' asola.

Pazienza, mica devo andare a una serata di gala. Esco dalla stanza e sul pianerottolo che dà sulla scala, incrocio mamma Gina: “Che fai in piedi a quest'ora? Sono le sette, piove, fa freddo e vai a cuccia!”. Ecco un'altra volta sono un cagnolino. Faccio la finta, torno in camera, sbircio dalla porta, e poi esco, via libera, nessuno adulto all'orizzonte. Con le scarpe in mano scendo le scale che portano al piano di sotto, dove c'è la cucina.

Apro le persiane: e piove e piove! Continua, il cielo cupo, e del Sole neanche un raggio. Apro il frigo, e una bella panna spessa, quasi burro, galleggia in superficie nel bricco del latte. Non prendo il cucchiaio, a che serve? Con il dito indice, la arriccio, poi la piego in due, come una fetta di mortadella, e pluff, scompare nelle mie avide fauci.

Sento dei passi, qualcuno sta scendendo le scale, mi affretto ad ingurgitare la delizia, lecco le dita, per eliminare le prove del reato e riempio il bicchiere di latte. Spunta babbo Mario dalla porta della cucina e con fare amorevole: “Scimmia, che ci fai alle sette in cucina, fuori piove, fa freddo, vai a cuccia!”

E sono tre! “A cuccia non ci vado!” Strillo solo nella mia mente. “Ma come ti sei vestita? Vai in montagna a sciare, forse?” Sempre spiritosi gli adulti. Intanto lui, l'adulto si sfrega le braccia, ha freddo! Giammai riconoscerlo. Avrei tanto voglia di rispondergli: “Invece tu caro babbo, stai andando forse in spiaggia? Con questo solleone, stai accorto a non scottarti!”.

Ma quand'ero bimba l'ironia con un adulto era mancanza di riguardo, però ne ho fatto scorta per fruirne negli anni a venire, quando avrei potuto ardire. “Babbo, che dici, starà finendo l'estate?” con vocina flebile, in cerca di rassicurazione. Così, l'adulto intenerito, ma sempre con paterna burberità: “Ma no, scimmietta!”. Buon segno, da scimmia siamo passati a scimmietta.

“E' solo un temporale d'agosto. Oggi pomeriggio rispunterà il sole. Conosco il tuo cruccio: stai tranquilla potrai andare al mare". Rassicurata, ma non contenta, tento la sorte. "Ma, sarebbe bello andarci lo stesso, anche se piove, ho la mia mantellina da pioggia gialla, col cappello uguale, con l'ala dietro, come quello dei pescatori durante le tempeste!".

Babbo ride, ride a crepapelle. “Sì, sì, ho capito! Hai visto la reclame di Carosello, quella che pubblicizza una marca di tonno, col lupo di mare nella tempesta vestito proprio così". “Chissà la nostra barca?” “La nostra barca cosa?” lieve flessione dell'adulto che denota un po' di dubbio. “Dicevo, magari andare a vedere se è bene ancorata, sai con il mare mosso...” e lascio cadere la frase. “Bene, scimmietta, ormai sono quasi le nove, facciamo un giro in paese, passiamo dal fornaio e prendiamo delle brioches per la truppa. Una sorpresa per rallegrarci".

Monto sulla vespa, si parte, il terreno è scivoloso mi aggrappo a babbo, non temo neanche la sua poca dimestichezza con tutti i mezzi di terra e di mare, il porto ci aspetta, intanto piove, esce un raggio di sole, e l'estate non è finita. Erano altri tempi!

Fiorella Avalle Nemolis