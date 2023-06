Da Bossea alla Bisalta gli artisti di "Living Room" esplorano le dimensioni dell'abitare

CUNEO CRONACA - Alice Faloretti, Valentina Furian, Fabio Marullo e Alberto Scodro sono i nomi selezionati dal curatore Andrea Lerda per l’edizione 2023 di "Living Room" intitolata Scenari primordiali. Il primo artista a giungere nel capoluogo cuneese, e a dialogare con l’architetto Luca Soave, è stato Fabio Marullo. A seguire, Alberto Scodro che svolge la residenza in compagnia della giovane coppia composta da Annalisa Gossa e Fabio Massucco e Alice Faloretti, al lavoro con Francesca Cavallera. Le residenze si concluderanno con l’arrivo a Cuneo di Valentina Furian che, nel mese di luglio, attiverà la sua esperienza in sinergia con Pietro Carluzzo e il Comitato di quartiere del centro storico. Living Room 2023 esplora il concetto di habitat a più livelli e secondo una prospettiva evolutiva. Il tema dell’abitare – elemento centrale della residenza, che da sempre esplora la condizione del coesistere come esperienza feconda e generatrice di immaginari – è indagato sia su un piano formale che concettuale. Nel primo caso la dimensione dell’abitare è materia di ricerca e oggetto di lavoro nella pratica architettonica di Luca Soave; spazio condiviso e aperto alla comunità nel caso del Comitato di quartiere, ma anche luogo intimo e privato, incubatore di futuri desiderabili per Annalisa Gossa, Fabio Massucco e Francesca Cavallera. Nel secondo, questa parola allude al bisogno di riconfigurare le modalità con le quali l’umano abita lo spazio-mondo. Il titolo della residenza, attraverso uno sguardo verso un mondo passato, con la consapevolezza che noi Sapiens siamo parte di un assemblage di forme viventi e non viventi in costante divenire. È per questa ragione che i 4 artisti dell’edizione 2023 sono accompagnati a conoscere una serie di luoghi di grande rilevanza ambientale presenti sul territorio cuneese, dalle Grotte di Bossea ai Ciciu del Villar; dalle miniere di uranio della Bisalta alle falesie celate tra le vallate montane. Luoghi che, ancora oggi, sanno evocare una dimensione dal sapore arcaico, un tempo lontano scandito da processi lenti e invisibili, nei quali le dinamiche naturali sono un’esperienza di autentica connessione ontologica con un tempo primordiale. Gli stimoli provenienti dalle varie esperienze vissute, dal dialogo con gli interlocutori e con il territorio, sono alla base delle opere che i creativi sono invitati a produrre al termine delle residenze e che saranno presentate al pubblico venerdì 29, sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre.

Living Room 2023 entra in dialogo con la seconda edizione dell’evento Connecting Worlds, concomitante e sintonico con la residenza, che prenderà vita presso Largo Audiffredi a Cuneo. Un progetto nato nel 2022, promosso dal Parco Fluviale Gesso e Stura del Comune di Cuneo, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’emergenza climatica e sulla transizione ecologica. Connecting Worlds 2023, organizzato in collaborazione con Art.ur, incentra la narrazione sull’idea di fecondità, sia sul piano culturale che su quello ecosistemico. Le opere di artisti italiani e internazionali proporranno un racconto corale che, a partire dalla genesi della vita e dai processi biologici alla base dell’esistenza, evoca l’immagine dell’acqua e il suo essere elemento imprescindibile per l’esistenza sulla Terra. L’immagine di fecondità si mescola a quella di maternità nella fusione simbolica tra corpo e materia liquida, mentre la figura del seme - attivatrice di riflessioni in positivo e in negativo rispetto alle condizioni climatiche contemporanee e alle dinamiche ecologie attuali - viene raccontata nei suoi molteplici simbolismi passati, presenti e futuri.

L’iniziativa è organizzata e promossa dall’Associazione Art.ur a cura di Andrea Lerda col patrocinio della Città di Cuneo con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione CRC, Fondazione CRT nella rete di ClimAttitude, ULG Cuneo. Sponsor tecnici: Lovera Palace Hotel. Con l'iniziativa LIVING ROOM 2023, l'Associazione Art.ur aderisce a ClimAttitude - ULG Cuneo, l'URBACT Local Group che riunisce enti cuneesi impegnati nella lotta al cambiamento climatico attraverso pratiche sostenibili applicate ai propri eventi e iniziative. Le iniziative dell’associazione Art.ur comprendono: l’utilizzo di carta riciclata certificata FSC per la stampa dei flyer, il coinvolgimento di professionisti e attività locali a km0, l’incentivo all’utilizzo di mezzi a bassa emissione per i partecipanti all'evento. (Fotografie di Loris Salussolia e Francesco Doglio)