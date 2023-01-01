Da Bach a Piazzolla, la fisarmonica senza confini di Alberto Fantino arriva a Mondovì

CUNEO CRONACA - Sabato 12 settembre, alle 16, la Chiesa de La Vignola di Mondovì ospiterà un nuovo appuntamento del Voxonus Festival, giunto alla sua XV edizione, dal titolo "Il Canto della Fisarmonica: Tra Sogno e Virtuosismo", che vedrà protagonista Alberto Fantino alla fisarmonica.

Il concerto è un invito a scoprire la fisarmonica come strumento "senza confini", capace di trasformarsi da carillon onirico a orchestra barocca, fino a farsi interprete di un virtuosismo quasi diabolico. Il programma si apre con le atmosfere incantate di Jeux d'enfants di René Dupéré, per poi approdare alla solennità dell'Aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach. Il cuore del recital accende i motori del virtuosismo con la Czardas di Vittorio Monti e il tributo a Niccolò Paganini attraverso le trascrizioni di Pietro Frosini sul Carnevale di Venezia e di Palmer e Hughes sul 24° Capriccio. Il concerto si chiude in Argentina, con Oblivion e Libertango di Astor Piazzolla, tra introspezione e travolgente energia del Nuevo Tango.

Alberto Fantino, fisarmonicista, pianista e compositore, collabora con prestigiose orchestre italiane, spaziando dal repertorio classico al pop. È componente dell’affermato Crossover Trio con Maurizio Baudino e Claudio Gilio. L'appuntamento rientra nel calendario della XV edizione di Voxonus Festival, "La meraviglia della musica Barocca", che dalle Alpi al Mare attraversa Liguria e Piemonte fino a dicembre.

Il concerto si terrà presso il Centro "La Vignola", struttura gestita dalla cooperativa sociale Il Melograno di Cuneo, che accoglie a Mondovì persone con disabilità gravi o gravissime tra centro diurno e RAF. Portare la musica del Festival in questo luogo significa avvicinare la comunità e i suoi momenti di fragilità alla bellezza e alla condivisione, in linea con lo spirito diffuso e inclusivo del Voxonus Festival.

L'evento è realizzato grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Fondazioni CRT e CRC. Si ringrazia la cooperativa sociale Il Melograno.

Il concerto è ad ingresso gratuito con oblazione volontaria.

Informazioni e prenotazioni al numero 340.6172142 (WhatsApp), scrivendo a info@orchestrasavona.it oppure consultando il sito dell’Orchestra Sinfonica di Savona orchestrasavona.it.